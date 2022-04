Slavii proti Feyenoordu věřím, doma je silná říká, říká Hušbauer

Před deseti lety se Sparta střetla v boji o základní skupinu Evropské ligy s nizozemským Feyenoordem a po výsledcích 2:2 a 2:0 v odvetě na Letné přes něj postoupila. Vůdčí osobností týmu byl záložník Josef Hušbauer, pozdější opora Slavie. Ta se v dnešním čtvrtfinále Konferenční ligy (21.00) nachází v podobné pozici, neboť si z Nizozemska přivezla nadějnou remízu. "Věřím jí," říká Hušbauer.

Myslíte, že se může úspěšný příběh opakovat?

Proč by nemohl, i když je to deset let a Feyenoord má úplně jiný tým. Podobné je to ovšem dost. My se Spartou také uhráli po vyrovnaném duelu remízu, doma nám pomohla nejprve penalta (odpískaná za hraní rukou po Hušbauerově střele - poz. red.), hned jsme přidali druhý zásah a už si postup ohlídali.

Komu věříte nyní víc, že postoupí do semifinále?

Slavii. Určitě jí pomohl Traorého vyrovnávací gól v nastavení na 3:3, remíza do odvety je velmi dobrá. Doma neprohrává a věřím jí, že to zvládne. Feyenoord má ovšem také velice silný tým a hraje ofenzivně, má velkou individuální kvalitu. V Edenu však hraje Slavia jinak než venku.

Před deseti lety ještě platilo, že gól vstřelený venku má vyšší hodnotu, stačila proto v odvetě bezbranková remíza. Není škoda, že už neplatí?

Já změnu přivítal, protože mi to přijde víc fér. Je přece jedno, jestli skórujete doma, nebo venku. Pro Slavii to sice není nyní dobré, dala tři góly venku, ale celkově je lepší, že se branky nerozlišují.

Když porovnáte Feyenoord před deseti lety a nynější, který je silnější?

Úvodní zápas jsem televizi viděl a myslím si, že nyní má Feyenoord lepší tým. My ho se Spartou chytli, kdy ještě nebyl v top formě, kdy se to teprve skládalo. Za tu dobu se dostal na úplně jinou úroveň.

Vystupuje ovšem stejně jako Slavia v Konferenční lize, třetí v pořadí na kontinentální scéně. Někteří ji označují za evropskou ČFL. Je skutečně o tolik horší?

Samozřejmě se největší kvalita soustřeďuje do Ligy mistrů, Konferenční liga je asi skutečně nejslabší. Ale i tak se do posledních kol dostanou jen silné mančafty, kdyby Slavia postoupila, střetne se s Olympique Marseille nebo PAOK Soluň. To jsou kvalitní soupeři z kvalitních soutěží.

Ze Slavie jste odešel před dvěma lety, v lednu 2020, do německého Dynamo Drážďany. Udržujete s někým nadále kontakt?

Pořád jsem s někým ve spojení, voláme si, píšeme, nejvíc se Standou Teclem. Zrovna nedávno. Jsem také v kontaktu s tiským mluvčím Michalem Býčkem, s brankářem Přemkem Kovářem a se staršími, kteří tam zůstali. Ale moc jich není, za dva roky se hodně kádr obměnil. Hodně nových hráčů, i cizinců.

V české lize se blíží nadstavba, kdo má podle vás největší šance na zisk titulu?

Hodně bude záležet na tom, jak dopadnou zbylé zápasy základní části, kdo půjde do nadstavby v jaké pozici. Myslím si, že titul obhájí Slavia. Náročný program jí nevadí, jak říkal trenér Trpišovský, čím víc zápasů, tím líp. Když se daří, únava snadno pomíjí, naopak zvyšuje se herní praxe a narůstá psychika. Je proto největším favoritem. Plzeň to bude mít hodně těžké, s týmem, který má, už je úspěch, že pořád hraje o titul. Překvapit může Sparta, která konečně našla fazonu. Bude to ještě zajímavé.

Umístění po základní části rozhodne, kdo bude hrát doma. Je to výhoda?

Určitě je, domácí prostředí má hodnotu, když přijde plný stadion, pomohou i fanoušci. Dobře si vybavuju, jak jsme byli v Edenu nesmírně silní a neprohrávali.

Máte i sparťanskou minulost. Komu titul přejete?

Sparta na něj čeká už dlouho, od roku 2014, kdy jsem odešel. Je to pro hráče, fanoušky i lidi okolo už dlouhé čekání, byla by to pro celý klub vzpruha. Ale na druhou stranu nejlepší kádr má pořád Slavia a myslím, že to letos ještě zvládne.

Vyhnul jste se otázce: komu ho přejete?

To neřeknu, to si nechám pro sebe.

Fanoušci si vás pamatují jako nebezpečného střelce z dálky. V zimě ze Slavie odešel rumunský šutér Nicolae Stanciu. Nechybí Slavii někdo, kdo to umí pořádně napálit?

Velice nebezpečnou a přesnou střelu má Petr Ševčík, ale ten je často zraněn. Odehraje pár zápasů a zase ho něco trápí, to mu nepomáhá. Přitom by Slavia někoho takového potřebovala proti mančaftům, které zalezou a brání v deseti. Je těžké dobývat uzavřený blok, šikne se hráč, který umí vystřelit z dálky. Slavia má však víc hráčů do rychlosti, když ale není kam běžet, tak je to těžké.

Vypálit umí například Ondřej Lingr. Je to trochu váš typ?

Má to v sobě. Moc se mi líbí, pamatuju si ho už z Karviné, kde byl šikovný. Dává hodně i důležitých gólů a vystřelit umí taky. Je jedním z těch, kteří by se o to měli pokoušet. A zapomněl jsem, že se už vrátil Lukáš Provod. To je střelec! Když se vrátí do bývalé formy, bude velkým přínosem.

Jak jste vy osobně spokojený v kyperském Anorthosis Famagusta?

Jde to. Liga je hodně vyrovnaná. Poslední zápas proti Aris Limassol na jeho půdě, ve kterém jsme hráli od 10. minuty proti deseti, jsme promrhali, dostali jsme vyrovnávací gól v poslední minutě. Kdybychom vyhráli, posunuli bychom se před něj na třetí místo. Na první Apollon ztrácíme sedm bodů, to je hodně. Nějaká šance (na titul) je, ale bude to hodně těžké. Ale druhé místo je zajímavé, jde se z něj do předkola Ligy mistrů. Porveme se o to.

Českou ligu v televizi sledujete. Když jste viděl zápasy v Českých Budějovicích nebo v Jablonci na sněhu, tak se vám po takovém terénu z kyperského teplíčka nejspíš nestýská. Nemýlím se?

Opravdu mi to vůbec nechybí. Tady je to v tomto ohledu skutečně pohoda. Navíc zdraví slouží, to je to nejdůležitější, odehrál jsem většinu zápasů. Na utkání Slavie s Feyenoordem se kouknu v televizi a vyšlu klukům na dálku nějakou sílu. Ať to zvládnou.