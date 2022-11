Sivasspor už má díky zisku deseti bodů jistotu postupu do jarní části Evropské konferenční ligy, avšak v turecké lize se mu vůbec nedaří. Loňský vítěz tureckého poháru je totiž po dvanácti zápasech s počtem deseti bodů jen kousek od sestupových pozic. Navíc o víkendu padl Sivasspor na domácím hřišti i s Antalyasporem, jenž dlouhodobě nepatří mezi to nejlepší, co Turecko nabízí.