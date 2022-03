Tohle jsme si moc nepřáli. Slavia si v Konferenční lize znovu zahraje s Feyenoordem

Fotbalisté Slavie se ve čtvrtfinále Evropské konferenční ligy utkají s Feyenoordem Rotterdam a zopakují si souboje ze skupiny. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském sídle UEFA v Nyonu.

Český šampion začne dvojzápas s aktuálně třetím týmem nizozemské ligy 7. dubna venku, odveta je na programu o týden později v Edenu. V případě postupu Pražané v semifinále narazí na lepšího z dvojice Marseille - PAOK Soluň.

Slavia ve čtvrtek vyřadila LASK Linec a potřetí za poslední čtyři sezony se v pohárech dostala do čtvrtfinále. Vloni a v roce 2019 postoupila mezi nejlepších osm mužstev v Evropské lize, v obou případech vypadla. Maximem červenobílých na evropské scéně je semifinále Poháru UEFA z ročníku 1995/96. Pražané jsou posledním českým zástupcem v této sezoně pohárů.

Slávistům se nesplnilo přání dostat ve čtvrtfinále AS Řím nebo PSV Eindhoven. Los jim naopak přisoudil soupeře, kterého si výslovně nepřál trenér červenobílých Jindřich Trpišovský. Feyenoord na podzim vyhrál skupinu o šest bodů před Pražany. Doma Slavii porazil 2:1 a v odvetě v Edenu remizoval 2:2. Oba góly v Praze dal útočník Cyriel Dessers, který aktuálně skóroval v posledních čtyřech soutěžních zápasech.

Celek z Rotterdamu v osmifinále vyřadil Partizan Bělehrad po výhrách 5:2 venku a 3:1 doma. Úvodní kolo vyřazovací fáze coby vítěz skupiny na rozdíl od Slavie hrát nemusel, Pražané před Lincem postoupili přes Fenerbahce Istanbul. Feyenoord má aktuálně slušnou formu, z posledních devíti soutěžních utkání prohrál jediné.

"Feyenoord jsme si moc nepřáli. Máme s nimi zkušenost, ani jeden zápas jsme nevyhráli. Víme, jak silný tým to byl. Obzvlášť v zápase u nich jsme byli pod tlakem. V Edenu jsme dostali gól v nastavení. I po tom zápase jsme říkali, že to byl jeden z nejtěžších soupeřů, se kterým jsme se utkali. To nadále potvrzují třeba výsledky s Partizanem," řekl v klubové nahrávce pro média Trpišovský. "Kdybych měl říct aspoň dvě pozitiva na tom losu, tak první je, že odvetu máme doma. A druhá věc, že soupeře známe," dodal.

Tým z Rotterdamu patří mezi tři nejslavnější nizozemské kluby, od sezony 1998/99 ale získal jediný ligový titul, a to před pěti lety. V minulém ročníku domácí soutěže skončil pátý. V roce 1970 vyhrál Feyenoord Pohár mistrů evropských zemí, předchůdce Ligy mistrů, a v sezonách 1973/74 a 2001/02 ovládl tehdejší Pohár UEFA, na nejlepší časy ale nyní marně vzpomíná. Rotterdamský klub je vyhlášený svými fanoušky a bouřlivou atmosférou na stadionu De Kuip.

"Velmi silný soupeř. Možná je to výhoda, že už víme, co máme očekávat. Ty dva zápasy nám výsledkově nevyšly, to může být taková naše motivace to teď zlomit a přejít přes ně dál. Dobře se připravíme a těším se, že se porveme o postup," uvedl útočník Pražanů Ivan Schranz.

Slavia bude také bojovat v žebříčku národních koeficientů UEFA o 15. místo, jako poslední znamenající pět klubů v pohárech. Česko z 16. příčky aktuálně ztrácí 0,6 bodu na patnácté Řecko, které má ve hře PAOK Soluň.

Finále Evropské konferenční ligy se odehraje 25. května v Tiraně.

Los čtvrtfinále fotbalové Evropské konferenční ligy (první zápasy 7. dubna, odvety 14. dubna):

Feyenoord Rotterdam - Slavia Praha, Bodö/Glimt - AS Řím, Marseille - PAOK Soluň, Leicester - PSV Eindhoven.

Los semifinále (první zápasy 28. dubna, odvety 5. května):

Feyenoord Rotterdam/Slavia Praha - Marseille/PAOK Soluň, Leicester/PSV Eindhoven - Bodö/Glimt/AS Řím.