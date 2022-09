Kopanec do hlavy má vážné následky. Schranz už si letos nejspíš nezahraje

Andrej Babiš mladší přišel v pátek k soudu svědčit v dotační kauze svého otce. Před novináři zopakoval, že v dění kolem Čapího hnízda z něj jeho otec udělal nejen bílého koně, ale i blázna. Popřel také otcovo tvrzení, že má psychické problémy. Předseda opozičního hnutí ANO a bývalý premiér Babiš starší předem avizoval, že na synovu výpověď nedorazí, což dodržel.

Babiš junior dorazil k budově soudu v centru Prahy sám a pěšky zhruba deset minut před začátkem jednání. Čekaly na něj desítky fotografů, kameramanů i píšících novinářů. Řekl, že obavy o svou bezpečnost nemá. Zdůvodnil to tím, že kdyby se mu něco stalo, byla by to pro jeho otce - "poté, co udělal v roce 2017 tu blbost s Krymem" - sebevražda. Narážel na to, že podle jeho verze ho otec nechal v roce 2017 unést na Krym, aby mu zabránil podat svědectví ohledně převodu akcií Farmy Čapí hnízdo

"Nemám připravenou žádnou řeč. Já jsem jednoduše svědek," uvedl v pátek Babišův syn, který žije ve Švýcarsku. Doplnil, že to, že se přišel osobně obhájit, je pro něj výhra.