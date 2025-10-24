Evropská konferenční liga

Dohrávaný poločas odplaveného zápasu Spartě nevyšel, z Rijeky veze porážku

ČTK Sport ČTK, Sport
před 1 hodinou
Fotbalisté pražské Sparty v dohrávce přerušeného utkání 2. kola ligové fáze Konferenční ligy prohráli v Rijece 0:1. V 75. minutě rozhodl střídající Daniel Adu Adjei.
Daniel Adu Adjei z Rijeky slaví gól v zápase Konferenční ligy se Spartou
Daniel Adu Adjei z Rijeky slaví gól v zápase Konferenční ligy se Spartou | Foto: Reuters

Pražané nenavázali na úvodní výhru 4:1 nad Shamrock Rovers, chorvatský tým získal první body po prohře 0:1 na půdě arménského Noahu.

Zápas mezi obhájcem chorvatského titulu a lídrem české ligy se dnes dohrával od druhého poločasu za stavu 0:0. Ve čtvrtek byl kvůli hustému dešti nejprve přerušen ve 12. minutě a pokračovalo se po dvouhodinové pauze. Navzdory vytrvalému lijáku se odehrálo alespoň úvodní dějství, než hlavní sudí Robert Jones rozhodl o předčasném ukončení duelu.

Svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho prohráli po šesti soutěžních utkáních, zároveň ale nedokázali už potřetí za sebou zvítězit. V dalším zápase Konferenční ligy přivítají 6. listopadu Čenstochovou, která ve čtvrtek remizovala v Olomouci 1:1.

Před čtvrtečním přerušením ve 12. minutě byly k vidění šance na obou stranách. Sparťan Birmančevič překonal v šesté minutě vyběhnutého gólmana Zlomisliče, ale míč se na zhoršeném terénu zpomalil a Devetak ho na brankové čáře stihl odkopnout.

Na druhé straně Fruk vyzrál na Vindahla, jemuž balon proklouzl pod tělem. Naštěstí pro hosty akci předcházel ofsajd, a tak zůstalo u bezbrankového stavu.

Po opětovném začátku se na špatném terénu další příležitosti nezrodily. Ve 34. minutě hostující záložník Mannsverk nedovoleně zastavil Petroviče a i přes protesty domácích dostal od rozhodčího jen žlutou kartu.

Do situace ještě vstoupil VAR, Mannsverkův zákrok ale nevyhodnotil na vyloučení.

Dnešní druhý poločas se hrál za slunečného počasí. Ze zhruba 400 fanoušků Sparty, kteří dorazili ve čtvrtek, jich dnes zbylo přibližně sto. Zkraje restartu zápasu přízemní střela Fruka z přímého kopu Vindahla neohrozila.

Související

Cirkus v Chorvatsku. Sparta dohraje duel až v pátek, proti Bohemians nastoupí později

Rijeka - Sparta, Konferenční liga

Na druhé straně Kuchtovu ránu zpoza šestnáctky zastavila tyč, Vydrův nepříliš důrazný pokus chytil Zlomislič a Kuchta po Rynešově centru hlavičkoval těsně vedle.

V 75. minutě hosté inkasovali. Střídající Ryneš nezachytil na straně Oreče, ten nahrál před branku a jiný příchozí hráč z lavičky Adu Adjei zblízka překonal Vindahla.

Příležitosti na srovnání si Letenští nevytvořili, a tak se v Chorvatsku nedočkali vítězství v pohárech ani na čtvrtý pokus a potřetí prohráli.

Sparta vyhrála venku jediné z posledních osmi pohárových utkání, v této sezoně Konferenční ligy tam prohrála tři ze čtyř duelů a všechny o gól. Kvůli dnešní dohrávce byl její původně nedělní ligový zápas s Bohemians 1905 přeložen na úterý

Fotbalová Konferenční liga - 2. kolo:

HNK Rijeka - Sparta Praha 1:0 (0:0)

Branka: 75. Adu Adjei. Rozhodčí: Jones - Betts, Davies - Donohue (video, všichni Angl.). ŽK: Oreč, Petrovič, Sánchez (trenér) - Mannsverk, Sörensen, Preciado, Ševínský, Kuchta. Diváci: 3578.

Rijeka: Zlomislič - Oreč, Majstorovič, Husic, Devetak - Petrovič, Ndockyt (67. Dantas) - Thaqi (67. Menalo), Fruk, Lasickas - Čop (46. Adu Adjei). Trenér: Sánchez.

Sparta: Vindahl - Ševínský, Sörensen, Zelený (79. Mercado) - Preciado, Vydra (84. Milla), Mannsverk (46. Kairinen), Suchomel (46. Ryneš) - Rrahmani, Birmančevič - Kuchta. Trenér: Priske.

Tabulka:

1. Fiorentina 2 2 0 0 5:0 6
AEK Larnaka 2 2 0 0 5:0 6
3. Celje 2 2 0 0 5:1 6
4. Lausanne 2 2 0 0 4:0 6
Samsunspor 2 2 0 0 4:0 6
6. Mohuč 2 2 0 0 2:0 6
7. Vallecano 2 1 1 0 4:2 4
8. Čenstochová 2 1 1 0 3:1 4
9. Štrasburk 2 1 1 0 3:2 4
10. Bialystok 2 1 1 0 2:1 4
Noah 2 1 1 0 2:1 4
12. AEK Atény 2 1 0 1 7:3 3
13. Zrinjski Mostar 2 1 0 1 5:1 3
14. Lech Poznaň 2 1 0 1 5:3 3
15. Sparta Praha 2 1 0 1 4:2 3
16. Crystal Palace 2 1 0 1 2:1 3
17. Šachtar Doněck 2 1 0 1 4:4 3
18. Legia Varšava 2 1 0 1 2:2 3
19. Rijeka 2 1 0 1 1:1 3
20. Škendija Tetovo 2 1 0 1 1:2 3
21. Alkmaar 2 1 0 1 1:4 3
22. Lincoln 2 1 0 1 2:6 3
23. Häcken 2 0 2 0 2:2 2
Drita 2 0 2 0 2:2 2
25. Kuopio 2 0 2 0 1:1 2
26. Omonia Nikósie 2 0 1 1 1:2 1
27. Shelbourne 2 0 1 1 0:1 1
28. Sigma Olomouc 2 0 1 1 1:3 1
Universitatea Craiova 2 0 1 1 1:3 1
30. Breidablik 2 0 1 1 0:3 1
31. Slovan Bratislava 2 0 0 2 1:3 0
32. Hamrun 2 0 0 2 0:2 0
33. Shamrock Rovers 2 0 0 2 1:6 0
34. Dynamo Kyjev 2 0 0 2 0:5 0
35. Rapid Vídeň 2 0 0 2 1:7 0
36. Aberdeen 2 0 0 2 2:9 0
 
Mohlo by vás zajímat

Rijeka - Sparta 1:0. Letenští dohrávku nezvládli, z Chorvatska nevezou ani bod

Rijeka - Sparta 1:0. Letenští dohrávku nezvládli, z Chorvatska nevezou ani bod

Cirkus v Chorvatsku. Sparta dohraje duel až v pátek, proti Bohemians nastoupí později

Cirkus v Chorvatsku. Sparta dohraje duel až v pátek, proti Bohemians nastoupí později

Olomouc má první bod v Konferenční lize. O výhru ale přišla v 90. minutě

Olomouc má první bod v Konferenční lize. O výhru ale přišla v 90. minutě

Spartě vyšla generálka na derby náramně. Porazila Shamrock a přivítala zpět Haraslína

Spartě vyšla generálka na derby náramně. Porazila Shamrock a přivítala zpět Haraslína
Konferenční liga Fotbal sport Obsah AC Sparta Praha

Právě se děje

Aktualizováno před 6 minutami
Turek: Funkci ve sněmovně nechci. Netrpím nedostatkem bavoráků s řidičem
Domácí

ŽIVĚ
Turek: Funkci ve sněmovně nechci. Netrpím nedostatkem bavoráků s řidičem

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 7 minutami
Finanční atomovka. Zablokované ruské miliardy ubránila Belgie, půjčka Kyjevu vázne
Zahraničí

Finanční atomovka. Zablokované ruské miliardy ubránila Belgie, půjčka Kyjevu vázne

Vlámský premiér má obavy, aby využití zmrazených ruských aktiv nakonec nemuseli splácet belgičtí daňoví poplatníci.
Aktualizováno před 12 minutami
Pokud Izrael anektuje Západní břeh, přijde o podporu Spojených států, pohrozil Trump
Zahraničí

ŽIVĚ
Pokud Izrael anektuje Západní břeh, přijde o podporu Spojených států, pohrozil Trump

Dění kolem příměří v Gaze a propouštění rukojmích sledujeme v online reportáži.
před 14 minutami
Sutiny v Gaze váží 61,5 milionu tun, 170krát víc než Empire State Building
Zahraničí

Sutiny v Gaze váží 61,5 milionu tun, 170krát víc než Empire State Building

Odhadovaných 61,5 milionu tun sutin ze zřícených budov převyšuje téměř 170krát hmotnost newyorského mrakodrapu Empire State Building.
Aktualizováno před 36 minutami
Poplach v Kremlu. Putin narychlo vyslal za Trumpem svého "žehliče"
Zahraničí

ŽIVĚ
Poplach v Kremlu. Putin narychlo vyslal za Trumpem svého "žehliče"

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 47 minutami
Netanjahu by podle průzkumu vyhrál volby, většinu v parlamentu by ale získala opozice
Zahraničí

Netanjahu by podle průzkumu vyhrál volby, většinu v parlamentu by ale získala opozice

Strana Likud izraelského premiéra Benjamina Netanjahua by zřejmě vyhrála parlamentní volby, pokud by se konaly nyní, vyplývá z průzkumu.
před 1 hodinou
Dohrávaný poločas odplaveného zápasu Spartě nevyšel, z Rijeky veze porážku
Evropská konferenční liga

Dohrávaný poločas odplaveného zápasu Spartě nevyšel, z Rijeky veze porážku

Fotbalisté pražské Sparty v dohrávce přerušeného utkání 2. kola ligové fáze Konferenční ligy prohráli v Rijece 0:1.
Další zprávy