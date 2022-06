Raději ostrovní fotbal než postarší Španěly. Trpišovský je s losem spokojen

Trenér Jindřich Trpišovský je spokojený s tím, že los 2. předkola Evropské konferenční ligy přisoudil fotbalistům pražské Slavie lepšího z dvojice mezi severoirským Larne a týmem St Joseph's z Gibraltaru. Raději by si přál ostrovního soupeře, kterého také favorizuje.

Slávisté po rozdělení mužstev do skupin před losem měli na výběr z pěti možných variant. Vyhnuli se papírově nejsilnějšímu soupeři dánskému Viborgu, kde působí český reprezentant do 21 let Jan Žambůrek.

"Možnosti byly různorodé. Na druhou stranu ty týmy ale byly hodně podobné, v možných dvojicích nebyl až takový rozdíl. Osobně jsem si přál irského nebo severoirského soupeře. Iry jsem měl vždy rád a hráli jsme hodněkrát v Anglii, v Irsku ne. Takže jsme s losem spokojeni," řekl klubové televizi Trpišovský.

"Ještě uvidíme, kdo postoupí. Spíše favorizujeme severoirský tým, že bude naším soupeřem. Ale ještě musíme počkat na ta dvě utkání," doplnil kouč úřadujícího ligového vicemistra.

Tým Larne skončil v domácí lize pátý a následně vyhrál play off o Evropskou konferenční ligu. Celek St Joseph's obsadil v gibraltarské nejvyšší soutěži třetí příčku. "Letmo jsme koukali na ty týmy, jak hrály v uplynulé sezoně, na jejich soupisky. Víme, že v Irsku by nás čekalo takové klasické ostrovní prostředí, hodně důrazný a agresivní fotbal," poznamenal Trpišovský.

"Naopak pokud by to byl Gibraltar, tak tamní týmy jsou většinou složené ze starších španělských hráčů. Jde spíše o takový jižní fotbal. Navíc by bylo utkání na umělé trávě. I z toho důvodu budeme fandit severoirskému týmu," doplnil Trpišovský, jehož svěřenci na jaře v premiérovém ročníku Evropské konferenční ligy došli do čtvrtfinále.