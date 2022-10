Nguyena utěšoval vzor: Schmeichel mohl jít slavit, ale ukázal, že je i super člověk

Na utkání s Nice bude chtít brankář fotbalového Slovácka Filip Nguyen co nejrychleji zapomenout. V důležitém souboji Evropské konferenční ligy český tým prohrál 0:1 po slabé střele Pépého, která ovšem domácímu gólmanovi propadla do sítě.

Utkání Slovácka s francouzským soupeřem příliš vzrušení dlouho nepřinášelo. Oba týmy hrály z pevných obran a brankáři se moc nezapotili.

Až do 54. minuty. Na pravé straně dostal o trochu více prostoru Nicolas Pépé a po výměně míče s Leminou se odhodlal ke střele zpoza vápna. Ta mu nesedla ideálně, mířila přímo na Nguyena. Před brankářem ovšem lehce skočila a mezi nohama se mu prokutálela za čáru.

Hráči francouzského týmu se po rozpačité chvíli rozeběhli slavit. Naopak Nguyen zůstal zdrceně stát opřený o tyčku, hleděl do země. Sám nejspíš nevěřil tomu, co se právě stalo.

"Udělal jsem chybu. Střela přede mnou skočila. Srazil jsem si míč mezi nohy a než jsem si uvědomil, kde je, už jsem se pro něj nestihl vrátit," soukal ze sebe nešťastník.

"Už jsem přemýšlel, jak míč rozehraju, protože takových balonů na nás chodí stovky a my, gólmani, bychom je měli chytat," přiznal.

Po utkání byl gólman Slovácka viditelně zlomený. Jen chvíli po závěrečném hvizdu se za ním vydala jedna z největších hvězd týmu Nice. Dánský brankář Kasper Schmeichel sice utkání strávil na lavičce, ale i tak se Nguyenovi sportovním gestem zapíše do paměti.

"Příjemně mě to překvapilo, že za mnou přišla taková ikona. Snažil se mě povzbudit. Říkal, že jsme lidi a chyby se dějí. Není to samozřejmost, že za vámi tak velký gólman přijde," potěšilo jinak zklamaného brankáře.

Gesto vítěze Premier League na něj udělalo velký dojem. "Je to můj nejoblíbenější gólman, doufal jsem, že bude chytat. Bohužel to nevyšlo, ale přestože nechytal, přišel za mnou. Mohl jít do šatny slavit vítězství, ale rozhodl se mě podpořit. Ukázal, že není jen super gólman, ale i super člověk," ocenil Nguyen.

Slovácko v závěru utkání ještě sahalo po bodu, ale Kalabiška ve velké šanci mířil mimo. "Mrzí mě, že takto laciný gól nakonec rozhodl zápas, kluci odevzdali dobrý výkon," hodnotil trenér Martin Svědík.

"Chyby se stávají. Na této úrovni to jde daleko více vidět. Je to o všem o to smutnější, že to rozhodlo zápas. Trápí nás to už delší dobu," mrzelo kouče Slovácka.

"Měli jsme alespoň na bod, mrzí mě to. Věřili jsme, že se otevřou okna v obraně, ale hodil jsem do toho vidle. Porážku beru na sebe," dodal Nguyen.

Pro Nguyena nešlo o první zaváhání v sezoně, svou šanci nevyužila ovšem ani dvojka Tomáš Fryšták. V Kolíně nad Rýnem nepředvedl jistý výkon a inkasoval čtyři branky. I proto Nguyena chyba hodně štvala a i dlouho po konci duelu s Nice zůstal ve středovém kruhu s rukama v bok.

Fanoušci i přes porážku vyvolávali jeho jméno a ke Nguyenovi chodili se slovy podpory také spoluhráči. "Chtěl bych všem poděkovat, že mě podpořili," ohlédl se třicetiletý gólman za zápasem.