Nguyen se oklepal z chyb a vychytal výhru. V Nice nás podržel, shodli se spoluhráči

Fotbalisté Slovácka předvedli v zápase Konferenční ligy v Nice fantastický obrat a drží si naději na postup. Hosté si vybrali stejně jako v předchozích zápasech smůlu v obraně. Po inkasovaném gólu je ale podržel brankář Filip Nguyen a český tým si dokráčel pro vítězství 2:1.

Po prvním poločase bylo Slovácko zralé na ručník. Od smolného gólu, kdy si Vlastimil Daníček srazil do branky Diopovu střelu, bylo pod dekou. Nedařily se přihrávky, Nice často pronikalo do gólových šancí, dominovalo.

Hosty ovšem podržel brankář Nguyen. Vychytal střelu Pépého, pohotovou dorážku Delorta i pokusy Thurama zpoza vápna. Udržel Slovácko na dostřel jedné branky a dal zapomenout na nevydařené výkony v posledních týdnech.

"Nguyen chytil aspoň tři góly a udržel nás ve hře," uznal po utkání trenér Martin Svědík. "Děkovali jsme mu, podržel nás. Měli jsme posezení celý tým a řekli jsme si, že to musíme zvládnout společně," prozradil střelec vítězné branky Petr Reinberk.

Do hry se dostal až po poločase, kdy Slovácko vystřídalo hned tři hráče. "První půle nám hodně vázla. Změnili jsme po pauze rozestavení a postupně jsme se do jejich obrany dostávali víc a víc," popsal vývoj utkání.

"Snažil jsem se podat maximální výkon. Že to přispělo k vítězství, je o to lepší," radoval se brankář Slovácka.

Na dálku Nguyen svedl duel s Kasperem Schmeichelem. Minulý týden bývalého hráče Liberce mrzelo, že si proti známému gólmanovi nezachytal. Napodruhé mu to vyšlo.

"Dneska měl smůlu Kasper. Prošla mu tam střela zdí, ale nebral bych to jako náš minisouboj. Jsem rád, že jsem si proti němu mohl zachytat. Po zápase jsme si podali ruce, říkal mi, že jsem si to zasloužil," potěšilo gólmana hostů. "Je to pro nás vzpruha. Vrátila se nám poctivá práce," hodnotil utkání.

Slovácko je se čtyřmi body na posledním místě skupiny D, před sebou má o skóre Kolín a o bod druhé Nice. Stále je tedy ve hře o postup.

Vítězství na Azurovém pobřeží je z tohoto hlediska klíčové. "Nehraje se na to, jestli jsou tři body zasloužené. Tři body jsou prostě tři body," usmál se Nguyen.

Na konci října bude Slovácko hostit doma Kolín nad Rýnem, začátkem listopadu se vydá k poslednímu utkání ve skupině do Bělehradu.