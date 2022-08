Nguyen: Kritika se mě nedotkla, naopak mě povzbudila. Ohňostroje ho nerozhodily

Slovácko postoupilo do základní skupiny Konferenční ligy. Po domácí výhře 3:0 nepřipustilo v odvetě na hřišti Stockholmu žádné drama a opět zvítězili, tentokrát 1:0. Modro-bílí zvládli přečkat úvodní čtvrthodinu i díky jistému brankáři Filipu Nguyenovi. Toho přitom na začátku sezony kritizoval trenér Martin Svědík.

Nguyen podržel tým v úvodu utkání, kdy si AIK vytvořilo tlak a mělo dvě velké šance. Tým Slovácka nepůsobil v první čtvrthodině jistě, ale právě Nguyenovi vstup do zápasu vyšel. "Držel nás ale celou dobu. Vyřešil všechny střely," chválil gólmana trenér Martin Svědík.

Ten přitom brankáře na začátku sezony dvakrát po sobě zkritizoval. "Pokud máme být úspěšní, potřebujeme, aby všichni hráči předvedli nadstandardní výkony. Pro brankáře to platí o to více," řekl po zápasech s Fenerbahce a Českými Budějovicemi.

Proti AIK byl už s výkonem svého svěřence maximálně spokojený. "Asi to nemusím komentovat," usmíval se Svědík, když hodnotil brankáře Slovácka v odvetě play off Konferenční ligy.

S Nguyenem o kritice v mezičase mluvil. 29letý brankář s českým i vietnamským pasem si domluvu vzal k srdci. "Vím, jak to myslel. Nedotklo se mě to, spíš mě to povzbudilo do další práce. Věřím, že se to teď ukázalo," hodnotil po odvetě s AIK Nguyen.

Hned v první čtvrthodině přitom musel vytáhnout dva pohotové zákroky. "Měli jsme trochu nervozitu na kopačkách, protože takový zápas nehrajeme každý den," připustil brankář.

"Pro mě osobně byl důležitý zákrok, kdy mě to trefilo do nohy. Dodalo mi to sebevědomí a už jsem věřil, že to zvládneme," vracel se k okamžiku z 10. minuty, kdy míč propadl k Bahouimu, a ten z bezprostřední blízkosti zakončil.

Gól nakonec padl v zápase jen jeden. V 76. minutě unikl do brejku Kalabiška a našel perfektně narýsovanou přihrávkou střídajícího Sinjavského, který ve skluzu dopravil míč do brány.

Během utkání Nguyen často čelil pískotu početného domácího kotle. Především v prvním poločase, kdy měl domácí ultras hned za zády. "Snažil jsem se to nepouštět do hlavy. Fanouškům asi přišlo, že jsem zdržoval, ale Turecko bylo víc nepřátelské. Zkušenosti ze zápasu na Fenerbahce nám v tomto směru pomohly," pousmál se.

Slovácko čelilo nepříjemnostem už před odvetou. Kromě zpožděného letu narušili přípravu na utkání také domácí fanoušci, kteří kolem čtvrté hodiny ranní odpalovali pyrotechniku u hotelu, kde bylo Slovácko ubytované.

"Ohňostroj byl příjemný," vtipkoval Nguyen. "Mě to vzbudilo asi na dvě vteřiny, někteří to prospali úplně," dodal Daníček a své si přisadil i trenér Svědík. "Fanoušky chválím za fantastickou atmosféru, ale nemuseli nás budit. Asi to patří k místním zvykům," ušklíbl se.