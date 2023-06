Největší zápas kariéry, říká Souček o finále. Spoluhráčům bude v Praze klidně sloužit

Pro fotbalistu West Hamu Tomáše Součka bude středeční finále Evropské konferenční ligy proti Fiorentině v pražském Edenu, kde dlouhá léta hrával za Slavii, největším zápasem kariéry.

"Lehká nervozita je, protože v sobě mám, že je to asi největší zápas mé kariéry. I když těch velkých zápasů bylo dost - Liga mistrů, zápasy o titul, na Euru, kde jsme byli ve čtvrtfinále, nebo minulý rok semifinále Evropské ligy, tak tohle je zaprvé finále a zadruhé doma," vysvětloval kapitán české reprezentace.

"To je spojení něčeho, co to všechno překoná o více levelů. Pořád si říkám, že je to pohádka, že se to takhle všechno sešlo," doplnil Souček.

"Že jsem ve West Hamu už tři a půl roku a teď se s týmem vracím po tak dlouhé době do Edenu, kde jsem byl skoro 15 let a kde budeme mít velkou podporu. Zároveň můžeme přepsat westhamáckou historii," vykládal osmadvacetiletý středopolař.

"Kdyby se to zvládlo, tak bych tomu snad ani nevěřil, že by se to všechno takhle sešlo. Mám v hlavě, že musím udělat vše pro to, aby se to podařilo," předsevzal si.

Navzdory omezené kapacitě 18 tisíc míst se mu podařilo získat vstupenky pro nejbližší. I když sehnat lístky nebylo úplně lehké ani pro něj.

"Zájem je opravdu velký. Ale tím, že je to v Česku, jsem využil pár známostí a budu tam mít okolo 30 lidí," přiznal Souček.

"Nejbližší rodina a nejbližší kamarádi se mi tam naštěstí vejdou. Rád bych dal lístek i dalším, protože zájem byl," přidal rodák z Havlíčkova Brodu, se kterým ve West Hamu působí i další český reprezentant obránce a exslávista Vladimír Coufal.

S jiným krajanem a rovněž bývalým slávistou v barvách Fiorentiny Barákem se zatím nešpičkovali. "Uvidíme se až před zápasem, to možná bude až tam. Já se teď soustředím hlavně na to, abychom to s West Hamem zvládli, nechci se dostávat do nějakého hecování," ujistil Souček.

"Je to pro mě teď prostě soupeř, chci se soustředit na sebe. Tohle řešit spíš až po zápase, aby mě případně něco rozhazovalo," líčil.

S ofenzivní halvem italského celku Barákem by na sebe ovšem mohli v zápase dokonce hrát. "Na hřišti na sebe narazit můžeme. Je tam hodně hráčů, kteří na mě mohou hrát, může to být i Tonda. Takže teď je otázka, jestli je to výhoda, nebo nevýhoda. Oba se známe hodně. Budu se na něj připravovat stejně jako na ostatní hráče, podívám se, jak hrají všichni ofenzivní střeďáci," řekl Souček.

V Edenu si bude připadat jako doma. Fanoušci West Hamu, kterých bude na stadionu stejně jako příznivců Fiorentiny přes pět tisíc, totiž zaujmou severní tribunu, kde sídlí "kotel" Slavie. Tým "Kladivářů" navíc dostal domácí kabinu.

"Jsme napsaní jako hosté, ale naštěstí je to udělané jinak. Jeden tým má sever, druhý jih. My jsme dostali Tribunu sever, za což jsem taky rád, tak i sever kabinu. Takže naštěstí budeme mít domácí," vysvětloval Souček.

Už se ho dokonce ptali, jestli bude chtít svoje stejné místo, které okupoval v době slávistického angažmá.

"Musím jim říct, kde ho mám," smál se Souček. "Znám to tam hodně, možná dostanu i klíče od nějakých speciálních místností, které budou zavřené. Budu se cítit jako doma a doufám, že to pak jen ukážu na hřišti."

Cíl dojít do finále si vytyčil už před sezonou. "Už od léta, když jsem se dozvěděl, že je to v Edenu, jsem klukům říkal: Hoši, pojďme pro to udělat všechno. Je to můj domov, pojďme se tam dostat, protože je to srdcovka," prozradil Souček.

"Už od začátku jsem je hecoval a říkal jim, že jak se tam dostaneme, tak jim zařídím, cokoliv budou v Praze chtít. Že budu jejich průvodce kdekoliv a klidně můžu být i jejich sluha. Pomůžu jim se vším, co budou chtít, všechno je to na mně. Ale prvně to finále a pak můžeme dělat takovéhle srandy," zvážněl Souček.

"Kluci se samozřejmě ptají, jaké to v Edenu je. Říkal jsem jim, že atmosféra bude skvělá, že fanoušci jsou blízko, že hřiště je dobré. I když je to stadion pro 20 tisíc lidí, občas jsou daleko víc slyšet a je to větší kotel než na obrovských stadionech. Věřím, že Češi budou na naší straně. Hodně nás podporují už od doby, co jsem přišel a pak se přidal Cuf (Coufal). Věřím, že nám budou přát," doplnil Souček.

Souhlasí s tím, že finále nemá favorita, podle něj bude střetnutí vyrovnané. "Utkají se dva týmy, které v Konferenční lize podávaly stabilní výkony a asi zaslouženě prošly až do finále. My jsme udělali jen jednu remízu, jinak každý zápas vyhráli. Fiorentina byla taky úspěšná, i když měla párkrát štěstí v play off. Potkají se asi dva nejlepší týmy v této sezoně Konferenční ligy," mínil Souček.

West Ham odehrál poslední utkání anglické ligy v neděli 28. května, zatímco Fiorentina nastoupila k závěrečném kolu Serie A v pátek 2. června.

"Na jedné straně to může být výhoda, že neztratí zápasový rytmus. Ale my zase můžeme být více natěšení na zápas po těch 10 dnech. Teď jsme trénovali, byli jsme i tři dny v Portugalsku, trochu jsme změnili prostředí," prozradil Souček.

I když je ročník podle něj už opravdu náročný a dlouhý, cítí, že jeho tým je v dobré formě. "Na začátku sezony bylo hodně změn, ale teď jsme se daleko víc sehráli, zvládli jsme záchranu. Teď to jen potvrdit i v tom posledním zápase," přál si Souček.

Čtrnáctý tým anglické ligy se v úterý před polednem bude připravovat v tréninkovém centru Sparty na Strahově. "My jsme nikdy v Evropě netrénovali na tom stadionu, kde se hraje, takže to chceme dodržet," objasnil český legionář.

"Dopoledne si zatrénujeme na Strahově, máme tam i povolení od (spoluvlastníka West Hamu a majitele Sparty) Daniela Křetínského. Já jsem s tím v pohodě, důležitější je, že finále je v Edenu," řekl s úsměvem slávistický odchovanec.

"V Edenu si pak uděláme takovou procházku na 15 až 20 minut, abychom načichli stadion. To je takový náš rituál," dodal.