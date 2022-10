"Nejsložitější situace, co jsem ve Slavii." Z vysněného tria nemá Trpišovský nikoho

Bez deseti hráčů půjde fotbalová Slavia ve čtvrtek do utkání Konferenční ligy v rumunské Kluži. "Zdravotní stránka je momentálně nejsložitější za celou dobu, co jsem ve Slavii," chmuří se kouč Jindřich Trpišovský, jenž klub z Edenu vede od prosince 2017.

Červenobílí dvakrát v řadě prohráli - minulý týden padli v domácím duelu s Kluží 0:1, v neděli pak v lize s Olomoucí 0:2. A právě rozsáhlá marodka na tom má podíl.

"Vynucené změny bohužel narušují sehranost týmu. Trochu jsme si před sezonou malovali, že budeme hrát se středem zálohy Holeš, Provod, Ševčík. Dnes není k dispozici ani jeden," posteskl si Trpišovský.

Neznamená to však, že by se před soubojem v Rumunsku cítil už dopředu poražený. "Jsme ve fázi, která není dobrá, ale to nic nemění na tom, že ve čtvrtek poskládáme kvalitní jedenáctku," burcoval slávistický stratég.

"V mužstvu je stále řada kvalitních hráčů. Kádr byl stavěný, aby zvládl veškeré tyto situace. I když do zápasu nemůže zasáhnout deset hráčů, tak máme takový tým, aby se to na něm nepodepsalo a abychom zápas zvládli výsledkově i herně," věřil Trpišovský.

Druhé střetnutí s Kluží může být pro slávistické postupové ambice klíčové. Po polovině skupiny mají všechny čtyři týmy čtyři body a každé zaváhání může být osudové. Trpišovský si ale nemyslí, že půjde o nejdůležitější duel za jeho působení ve Slavii.

"Za ty roky bych si vzpomněl na zápasy, které rozhodovaly o titulu a o postupu ze skupiny. Třeba na Unionu Berlín, doma s Petrohradem a s Haifou," zapátral v paměti.

"Rok předtím vyřazovací zápasy, finále poháru, utkání tady v Kluži o Ligu mistrů. Myslím si, že to není nejdůležitější zápas. Všechny ve Slavii jsou důležité, ale byly jiné, které byly důležitější než ten čtvrteční," porovnával kouč.

Před týdnem jako svěřenci proti Kluži dominovali, ale nedařilo se jim v koncovce. "Budeme chtít navázat na to, co v domácím zápase fungovalo v ofenzivě. Musíme být ale efektivní v koncovce," apeloval Trpišovský.

Jeho muži si proti Kluži vypracovali spoustu šancí, jenže vyšli naprázdno. To samé pak zopakovali i v domácí soutěži na Hané.

"Jsem přesvědčen, že by nám hodně mohl pomoci první vstřelený gól. Potvrzuje to i část sezony, kterou máme odehranou. Když jsme dali v zápase první gól, tak jsem potom ještě přidali další a náš výkon si držel kvalitu. Když jsme naopak inkasovali jako první, bodově jsme to nezvládli a výkon týmu šel dolů," upozornil Trpišovský.

"Vstřelený gól je pozitivní moment, v některých zápasech dáte branku z první střely, někdy jich nestačí ani dvacet," doplnil.

Pro mužstvo má ale i jiné úkoly, které je třeba splnit pro úspěch. "Musíme se vyvarovat prohraných soubojů a laciné chyby, kterou jsem udělali u prvního gólu. Upravovat toho budeme hodně, nastoupíme i v jiném složení než minulý týden," zopakoval Trpišovský, že do sestavy tentokrát razantně promluví absence.

Zápas v Kluži začíná ve čtvrtek v 18.45 a na Aktuálně.cz ho můžete sledovat v online reportáži.