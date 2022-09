My a Slavia jsme favorité, tvrdí trenér Sivassporu. Holeš sní o finále v Edenu

Přestože fotbalisté Sivassporu v sezoně zatím tápou a ještě nevyhráli, jejich trenér Riza Calimbay je před čtvrtečním úvodním zápasem skupinové fáze Evropské konferenční ligy proti Slavii optimistou. Svůj tým a Pražany považuje za favority na postup do vyřazovací fáze.

"Čeká nás soupeř, který si za poslední dobu ve své lize připsal jasné výhry jako 4:0, 6:0 a 7:0. Je to nebezpečný tým po všech stránkách. Od první sekundy se musíme maximálně koncentrovat. Zápas se Slavií může skončit jakýmkoliv výsledkem, je to hodně otevřené. Myslíme jen na to, abychom skórovali a získali body," uvedl na tiskové konferenci Calimbay.

Dalšími dvěma týmy ve skupině G jsou Kluž a kosovský nováček Ballkani. Do osmifinále přímo postoupí jen celky z prvních míst, druzí v pořadí se ve vyřazovací fázi o kolo dříve utkají s kluby na třetích příčkách v Evropské lize.

"Věřím, že z téhle skupiny postoupíme. Myslím, že my a Slavia jsme favorité na postup. Ale nepodceňujeme ani další dva týmy, protože jsou šampiony svých zemí. Abychom postoupili, potřebujeme zvládat domácí zápasy. Případné tři body by nás dostaly do výhodné pozice," uvedl Calimbay.

"Můžeme říct, že nás čeká pravděpodobně nejlepší tým ve skupině. Ale i my jsme dobrý tým. Hrajeme doma a tady vždy chceme získat tři body," prohlásil záložník Charilaos Charisis.

Sivasspor v osmi soutěžních duelech sezony ještě nezvítězil a v turecké lize mu patří až 15. místo. "V posledních zápasech se zlepšujeme, noví hráči se postupně adaptují. Věřím, že z nich budeme těžit. Proto jsem přesvědčen, že máme na to, abychom z této skupiny postoupili. Jsme silný tým a věřím, že to dokážeme," uvedl Calimbay.

Doufá v podporu fanoušků na stadionu, který pojme přes 27 tisíc diváků. "Fanoušci by měli přestat na hráče pískat. Nikdo nepřijde na hřiště hrát špatně, každý se snaží udělat maximum, co umí. Pokud na hráče během zápasu pískáte, jsou nejistí. Zítra nehrajeme jen sami za sebe, ale za celý turecký fotbal. Potřebujeme veškerou podporu," dodal devětapadesátiletý trenér, který prošel řadou tureckých klubů.

Holeš: Sníme o finále v Edenu

Kapitán slávistických fotbalistů Tomáš Holeš roli favorita přijímá. Pražany podle devětadvacetiletého českého reprezentanta před vstupem do hlavní fáze soutěže ještě více motivuje i fakt, že finále bude v příštím roce hostit stadion v Edenu.

"Vzhledem k okolnostem, co máme v evropských pohárech za sebou, kam už jsme dokázali dojít a jaký jsme klub, tak roli favorita přijímáme," citoval klubový web z tiskové konference Holeše, jehož tým ve skupině vedle Sivassporu čekají ještě Kluž a kosovský nováček Ballkani.

Úvodní turecký soupeř se zatím v sezoně trápí a v dosavadních osmi soutěžních zápasech nezvítězil. "Víme, že se jim tolik nedaří, v lize ještě nezvítězili. Výhoda to může být. Nebudou v pohodě, horší psychické rozpoložení se na nich může podepsat. Na druhou stranu tohle je Evropa, speciální soutěž, zápas bude úplně o něčem jiném než turecká liga," poznamenal Holeš.

"Na začátku to byl pro nás docela neznámý soupeř, videí jsme ale měli hodně. Hrají systém 4-2-3-1, mají výborné hráče, zejména do ofenzivy. Jejich beci i krajní záložníci jsou velmi dobří. Sypou centry z krajů na vysokého útočníka, mají nepříjemné standardky," doplnil defenzivní univerzál.

Pražané sní o tom, že by došli až do finále soutěže, které bude v červnu příštího roku hostit jejich domácí stadion v Edenu. V minulém ročníku vypadli slávisté ve čtvrtfinále. "Motivace to je obrovská, bylo by to krásné. Musíme to ale brát postupně. Museli jsme se probít přes předkola, teď nás čeká skupina. Kdyby se nám ji podařilo vyhrát, bylo by to super. Ale soustředíme se na postupné kroky, aktuálně pouze na čtvrtek a Sivasspor," podotkl Holeš.

Jeho tým se pokusí vylepšit nepříliš příznivou bilanci z venkovních pohárových zápasů. Pražané zvítězili na evropské scéně v jediném z posledních pěti duelů na hřištích soupeřů. "Venku se nám tolik nedaří, to je pravda, ale nevím, čím to je. Bilanci se nevěnujeme, chystáme se na čtvrtek jako na každý jiný zápas," dodal Holeš.