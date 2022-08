Mandous podržel Slavii v Aténách několika zákroky, fanoušci ho naštvali lasery

Brankář slávistických fotbalistů Aleš Mandous povedenými zákroky dlouho držel v odvetě 3. předkola Evropské konferenční ligy v Aténách proti Panathinaikosu bezgólové skóre. Potěšilo ho, že i když v 57. minutě nakonec inkasoval, spoluhráče to nepoložilo a závěr takticky dotáhli k remíze 1:1 a postupu do závěrečného play off.

Třicetiletý reprezentační brankář si užil bouřlivou atmosféru v řecké metropoli, domácí fanoušci ho ale naštvali tím, že hostující hráče oslňovali lasery.

"Prostředí bylo velmi náročné, soupeř kvalitní. Věděli jsme, že to bude úplně jiný zápas než u nás a to se potvrdilo hned od prvních minut. Zamknuli nás, měli šance. Jsme rádi, že jsme přežili první poločas, a potom jsme i přes ten inkasovaný gól dohrávali takticky," citoval Mandouse klubový web po remíze, která v součtu s domácím vítězstvím 2:0 stačila Slavii k postupu.

Pražané nevstoupili do odvety dobře a hned v druhé minutě je po skluzu Andraže Šporara zachránila tyč. "Na začátku jsme hráli pod jejich kotlem, nebylo slyšet na metr. Hned v úvodu se kluci špatně posunuli a soupeř z toho měl velikou šanci. Naštěstí jsem si na míč sáhnul a trochu ho vychýlil, takže to Šporar nedával úplně do prázdné," oddychl si Mandous.

Ve 20. minutě zneškodnil střelu Aitora Cantalapiedry a o chvíli později zasáhl i proti úniku v podání Šporara. "Těžší byl asi ten první zákrok. Byla zablokovaná střela, šel jsem doleva a musel jsem se hned vrátit. Byla to nečitelná situace, ale zvládli jsme to," uvedl Mandous.

Chvíli před poločasem vyběhl mimo vápno a za zákrok na protihráče dostal žlutou kartu. "Letěl tam dlouhý míč za obranu. Čekal jsem, že se víc sklouzne a dám si ho na prsa. Potom se ale zastavil, takže jsem to musel hrát kolenem. Podle mě to nebyl ani faul, ale rozhodčí to písknul a dal mi žlutou," poznamenal Mandous.

Atmosféru na stadionu pro 16 tisíc lidí si pochvaloval, fanoušci ho ale stejně jako ostatní slávisty rozzlobili tím, že hostující hráče během zápasu oslňovali lasery. "Je to nepříjemné. Při přímém kopu na mě svítily dva nebo tři lasery. Úplně jsem se s tím nesžil, takže doufám, že už to nikdy nezažiju," uvedl Mandous.

Jeho tým v letošní kvalifikaci vyřadil druhého soupeře a od postupu do skupiny ho dělí již jen závěrečné předkolo. V něm Slavia vyzve polského vicemistra Čenstochovou. "Jsme ještě hodně daleko. Je to dvojzápas, musíme se na to dobře připravit a zregenerovat. O víkendu hrajeme ligu v Jablonci, takže se budeme soustředit na něj, pak až přijde na řadu Raków," dodal Mandous.