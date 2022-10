Komplikace v boji o postup. Slavia natáhla neúspěšnou sérii, v Kluži prohrála 0:2

Fotbalisté Slavie prohráli ve čtvrtém z šesti utkání skupiny Evropské konferenční ligy v Kluži 0:2 a výrazně si zkomplikovali boj o postup. Pražané v soutěži podruhé za sebou nebodovali, před týdnem doma podlehli rumunskému mistrovi 0:1.

Fotbalisté Kluže po první brance do sítě Slavie | Foto: Reuters

Kluž poslal v 11. minutě do vedení z penalty Ciprian Deac a v 84. minutě přidal pojistku Yuri Matias. Červenobílí prohráli třetí soutěžní zápas po sobě.

Slávisté dvě kola před koncem skupiny ztrácejí tři body na vedoucí Kluž. Stejně bodů jako Pražané mají i Ballkani a Sivasspor, které nastoupily ke vzájemnému utkání až v 21:00. Do osmifinále přímo projdou jen celky z prvních míst ve skupinách, druzí v pořadí se ve vyřazovací fázi o kolo dříve utkají s kluby na třetích příčkách v Evropské lize. Za 14 dní se červenobílí představí v Kosovu proti Ballkani.

"Prohráli jsme potřetí za sebou, je to velmi složitá situace. Musíme zlepšit hlavně produktivitu. Příště jedeme na Ballkani, kde musíme získat tři body a udržet naději na postup. To stejné musíme předvést i doma se Sivassporem," řekl trenér Pražanů Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci.

Slavii z nejrůznějších důvodů chybělo 11 hráčů. Trpišovský vsadil na rozestavení s třemi stopery a na pozicích halfbeků hráli Olayinka a David Jurásek. V ofenzivě nastoupili Tecl, Usor a Sor, který se objevil v základní sestavě poprvé od července. V zahajovací jedenáctce červenobílých byli jen tři čeští hráči.

Český vicemistr měl stejně jako v domácím utkání v minulém týdnu vytrvalou převahu, ale nevedlo se mu ve finální fázi. V šesté minutě se dostal do šance Jurásek, ale střela mu nesedla. Kluž byla mnohem produktivnější.

V deváté minutě po rohu hlavičkoval Matias do tyče a portugalští sudí přisoudili domácím další rohový kop, i když se nezdálo, že by některý ze slávistů tečoval míč. Po následném závaru chtěl Olayinka odvrátit balon přes hlavu, ale trefil Muhara a Deac z nařízené penalty nezaváhal.

Brankář Kolář v minulém utkání v Kluži před třemi lety v závěrečném předkole Ligy mistrů pokutový kop zneškodnil a přispěl k výhře 1:0, tentokrát ale na míč nedosáhl, byť vystihl směr střely. "Do zápasu jsme vstoupili dobře, brejk jsme ale bohužel nevyřešili gólem. Soupeř opět udeřil z první situace, po rohu proměnil penaltu. Stejně jako v minulých zápasech inkasovaný gól určil ráz utkání," podotkl Trpišovský.

Slávisté poté ve zbytku první půle marně dobývali domácí obranu. Ve 22. minutě opět neuspěl Jurásek, jehož pokus vytáhl Scuffet. V 26. minutě zápas na zhruba čtvrthodinu přerušil kolaps domácího diváka, kterého postihl infarkt. Fanouška Kluže odvezla ze stadionu sanitka.

"Pauza přišla v době, kdy jsme měli asi největší tlak. Domácí se mohli přeskupit, poradit se, něco si k průběhu utkání říct. Po přerušení už jsme se nedokázali dostat do většího tlaku," litoval Trpišovský.

Pražané si do přestávky vytvořili ještě další šance. Po Traorého centru v těžké pozici z voleje na zadní tyči překopl branku aktivní Jurásek, Tiéhi napálil gólmana a Kačaraba dalekonosným pokusem těsně minul. "Musíme dotáhnout ty naše šance do gólů. Já sám měl v prvním poločase na noze jeden, možná i dva. Nevím, čím to je, že se nám teď nedaří dávat góly," řekl ČT sport Jurásek.

Hosté se proti vítězi posledních pěti ročníků rumunské ligy v ofenzivě trápili i po přestávce. V 58. minutě trefil Traoré odražený balon nad břevno, v 74. minutě střídající Lingr vrátil hlavou přetažený centr před branku, ale Tecl na míč těsně nedosáhl. Poté Ousou hlavičkou minul.

Slávisté dohrávali utkání ve velké křeči a v 84. minutě navíc neuhlídali další roh. Na Rogerův centr si naskočil Matias a hlavou protlačil míč za Koláře. Kluž Pražanům oplatila dvě porážky 0:1 z léta 2019 ze závěrečného předkola o postup do skupiny Ligy mistrů. Červenobílí ve čtyřech z posledních pěti soutěžních duelů prohráli a neskórovali, přitom v české lize, v kterém jim patří druhé místo, mají s 34 góly suverénně nejlepší ofenzivu.

"Gól by nám hodně pomohl, týmu i individuálně. Musíme předvádět kompaktnější výkony, dobré vstupy do utkání zkrátka nestačí. Zápasy se rozhodují v boxech (pokutových územích), ofenzivních i defenzivních," poznamenal Trpišovský.

Pražané hrají skupinu pohárů pošesté za sebou, na jaře v premiérovém ročníku Konferenční ligy došli až do čtvrtfinále, což se jim předtím povedlo i v Evropské lize. Finále této sezony bude hostit Eden.

Utkání 4. kola skupiny G fotbalové Evropské konferenční ligy:

CFR Kluž - Slavia Praha 2:0 (1:0)

Branky: 11. Deac z pen., 84. Matias. Rozhodčí: Godinho - Teixeira, Almeida (všichni Portug.). ŽK: Boateng, Yeboah, Cvek - Olayinka, D. Jurásek, Traoré, Oscar, Masopust, Ousou, Trpišovský (trenér).

Kluž: Scuffet - Manea, Matias, Kolinger, Camora - Deac (46. Cvek), Boateng (89. Hoban), Muhar, Roger (89. Petrila) - Yeboah (78. Malele), Janga (65. Braun). Trenér: Petrescu.

Slavia: Kolář - Kačaraba (70. Ewerton), Ousou, Oscar - Olayinka, Tiéhi (86. Kričfaluši), Traoré (70. Masopust), D. Jurásek - Usor (86. M. Jurásek) - Sor (59. Lingr), Tecl. Trenér: Trpišovský.