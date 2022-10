Kolář se vrátil tam, kde nastartoval neuvěřitelnou sezonu. Pomohla i rada od Součka

Před třemi lety brankář Ondřej Kolář chytil v Kluži penaltu a pomohl slávistickým fotbalistům k výhře 1:0 v úvodním utkání závěrečného předkola Ligy mistrů. Sedmadvacetiletý gólman věří, že Pražané na půdě rumunského šampiona uspějí i ve čtvrtečním zápase 4. kola Evropské konferenční ligy a nastartují se podobně jako tehdy.

"Jsem tady už potřetí. S Libercem jsme tu nevyhráli, pak jsem tu byl se Slavií. Vždy na to budu mít úžasné vzpomínky," prohlásil Kolář.

"Zaprvé se mi podařilo chytit penaltu a zadruhé jsme tu nastartovali neuvěřitelnou sezonu. Podařilo se nám tu uhrát výborný výsledek 1:0 a při odvetě se nám povedlo postoupit do skupiny Ligy mistrů. Takže když jsem sem přijížděl, vybavily se mi jen příjemné vzpomínky," usmíval se slávistický muž s rukavicemi.

V srpnu 2019 zlikvidoval penaltu ve druhé půli za stavu 1:0 pro Pražany. "Tu situaci si vybavím, i ten faul, jak Olie (Peter Olayinka) nešťastně podrazil soupeře a odpískala se penalta," pátral v paměti.

A má v ní i další detaily. "Zavolal si mě Tomáš Souček a říkal, že mi věří, že ví, že to chytím. Ať pocitově udělám, co chci. Hlavně mi říkal, ať vydržím dlouho stát, abych hráči dopředu neukázal, kam půjdu," prozradil radu od tehdejšího spoluhráče a dnešní opory anglického West Hamu.

"Podařilo se, skočil jsem doleva a vyrazil to. Naštěstí z toho gól nebyl," uvedl Kolář.

Jeho tým se aktuálně trápí. Prohrál dvakrát za sebou a ve třech z posledních čtyř soutěžních zápasů. Před týdnem doma Slavia navzdory převaze podlehla Kluži 0:1 a v neděli utrpěla ligovou porážku 0:2 v Olomouci.

"Věřím, že to tady nastartujeme a vyhrajeme tu," přál si Kolář, aby se opakoval tři roky starý scénář.

"Dva zápasy za sebou jsme nevstřelili gól, doma jsme s Kluží prohráli. Nehráli jsme špatně, vytvořili jsme si spoustu šancí, ale bohužel žádnou neproměnili. Proto jsme ty dva zápasy prohráli. Věřím, že se na nás štěstíčko trochu usměje, vyhrajeme tu a odrazíme se," plánoval gólman týmu z Edenu.

Po polovině skupiny Konferenční ligy mají všechny čtyři týmy shodně čtyři body. "Tabulka je vyrovnaná, každý má šanci postoupit. Bude rozhodovat každý bod. Bude to složité, všichni mají stejnou pozici. Rozhodne každý gól," přemítal Kolář.

Předpokládá, že Kluž nebude oproti zápasu v Edenu z minulého týdne příliš měnit taktiku. "Myslím, že zápas bude probíhat podobně jako u nás doma. Soupeř bude čekat, co vymyslíme. Musíme se poučit z chyb, ze kterých jsme dostali gól. Musíme si vypracovat tolik šancí jako doma a musí nám tam něco spadnout," poznamenal Kolář.

V posledních zápasech se vrátil do branky poté, co se zranila gólmanská jednička Slavie Aleš Mandous.

"Uvědomuju si, že dříve byly (moje) výkony dobré. Snažím se makat a dělat to, co dřív. Snažím se obnovit nějaké zvyky, které jsem měl. Věřím, že klukům v tomhle zápase pomůžu. Chtěl bych nastartovat svou výkonnost, udržet nějakou nulu a co nejvíce pomoct týmu," dodal Kolář.