Alles Gute. Dvě opory Slovácka si zavzpomínají na mládí, v Německu totiž vyrůstaly

Fotbalové Slovácko se připravuje na druhé utkání v Konferenční lize. Na mohutném RheinEnergie Stadionu potká Kolín nad Rýnem. Zápas bude speciální pro veterána Michala Kadlece i letní kometu Merchase Duskího.

Kolín nad Rýnem (od našeho zpravodaje) - Kadlec i Duskí totiž v Německu vyrůstali. Bývalý český reprezentant se sice narodil ve Vyškově, ale podstatnou část mládí strávil na západ od hranic. Jeho otec Miroslav totiž téměř celá devadesátá léta odkopal v Kaiserslauternu.

Kapitán Slovácka proto mluví plynně německy, a také své první fotbalové kroky udělal ve zdejších klubech. Nastupoval za Alsenborn a později pět let v mládežnických výběrech Kaiserslauternu, než se s otcem vrátil na Moravu.

Kadlec se do Německa později přesunul už také jako profesionální hráč. Pět let působil v dresu Leverkusenu - a bydlel přitom právě v nedalekém Kolíně. "Proto jsem si při losu přál Kolín, protože jsem tu žil. Je to moc příjemné. Klub, fanoušky i město dobře znám," vylíčil Kadlec.

To bylo znát i před utkáním, kdy sedmatřicetiletého obránce hojně zdravili pracovníci místního klubu a podstoupil dlouhé interview pro německou televizi.

Téměř domů se vrátil také křídelník Duskí, kterého Slovácko získalo z Admiry Wacker díky doporučení trenéra Miroslava Soukupa, který vede irácký národní tým do 23 let.

Duskí má po rodičích irácké kořeny a asijskou zemi i reprezentuje, narodil se ale v německém Hannoveru a Dolní Sasko považuje za svůj domov. "Má německou náturu," prohlašuje o něm často také trenér uherskohradišťského týmu Martin Svědík.

V kabině Slovácka se Duskí často baví právě s Kadlecem, se kterým může komunikovat německy, a vyhne se tak ne příliš oblíbené angličtině. Stejně jako pro českého veterána i pro něj má zápas v Kolíně nad Rýnem speciální náboj.

"Jsem vlastně zpátky doma a je to skvělý pocit. Odsud to není zase tolik daleko k nám do Hannoveru, v Kolíně už jsem byl několikrát," popsal dvaadvacetiletý křídelník.

"Pro mě je to extra motivace, extra náboj, nakopne mě to. Chci, abychom vyhráli. Budu tu mít velkou spoustu kamarádů a rodiny. Chci podat co nejlepší výkon," hecoval se před zápasem.

Ještě před necelým půlrokem přitom hrál za Admiru Wacker ve druhé rakouské lize, klub měl potíže a na nějaký vzestup to pro rychlíka na kraji hřiště dlouho nevypadalo.

Do Slovácka přišel jen na testy, ale záhy dostal tříletou smlouvu a od startu sezony se objevuje v základní sestavě. V posledních dvou ligových zápasech proti Slavii a Boleslavi si navíc vždy připsal po gólu.

"Ve Slovácku se mi začalo dařit a podávám dobré výkony. Pro mě je naprosto úžasný pocit tady hrát," dodal Duskí, který na rozdíl od Kadlece v Kolíně ještě nehrál.

Obránce Slovácka na RheinEnergie Stadionu odkopal několik utkání. "Mám tu pozitivní bilanci, pokud dobře vím. Tak snad to zůstane stejně," přál si Kadlec.

Kromě Kadlece a Duskího má vazbu na Německo také Milan Petržela, který hrál v bundeslize za Augsburg.

Utkání Konferenční ligy začíná dnes ve 21.00 a můžete ho sledovat v online reportáži na Aktuálně.cz.