Slavia měla štěstí na rozhodčí. Jasná penalta a červená, píší Řekové

Řecký tisk lituje vyřazení fotbalistů Panathinaikosu ve 3. předkole Evropské konferenční ligy od pražské Slavie. Podle médií dostal aténský celek v této fázi kvalifikace nejtěžšího možného soupeře a proti jakémukoliv jinému protivníkovi by postoupil do play off o účast ve skupině. Řečtí novináři si zároveň znovu posteskli nad údajnou nepřízní rozhodčích.

Panathinaikos - Slavia | Video: O2 TV Sport

Panathinaikos ve čtvrtek v domácí odvetě dlouho dominoval a od 57. minuty vedl 1:0, ale v nastavení srovnal střídající útočník Václav Jurečka na konečných 1:1. Úvodní duel před týdnem v Edenu vyhrála Slavia 2:0. Související Trpišovský: Na lasery jsme se připravovali. Jediná šance je rychle uhýbat 3:54 "Hořké vyřazení. Hráči trenéra Ivana Jovanoviče dokázali v odvetě prvních 65 minut vymazat tým, který byl po losu od začátku favoritem. 'Zelení' čelili nejtěžšímu možnému soupeři. Pokud by narazili na kohokoliv jiného, byli by teď v dalším kole," uvedl server sport24.gr. "Škoda a nespravedlivé. Panathinaikos dal do zápasu vše, získal vedení, bojoval až do konce, ale nedokázal přidat druhou branku. V prvním poločase měl z řady nadějných šancí aspoň jednou skórovat. V závěru zápasu už Panathinaikos postihla únava, která nedovolila ještě více zatlačit na soupeře a Slavia v nastavení srovnala," poznamenal deník Ta Nea. Stejně jako po úvodním duelu v Edenu, v němž byl na konci první půle za simulování po druhé žluté kartě vyloučen Sebastián Palacios a Slavia pak v krátké přesilovce otevřela skóre, si řecká média stěžují na rozhodčího. Anglickému sudímu Peteru Bankesovi vyčítají především to, že ve 42. minutě neodpískal penaltu poté, co slávistický brankář Aleš Mandous ve vápně spolu s míčem zasáhl i obránce Barta Schenkevelda. "Hráče Panathinaikosu naštval rozhodčí. Marně se dožadovali penalty a vyloučení brankáře Mandouse, který už měl žlutou kartu. Mandous srazil ve vápně Schenkevelda, ale sudí Bankes nechal hru pokračovat. Schenkeveld byl od té doby zraněný a v 55. minutě musel střídat," uvedl týdeník To Vima. Ve 3. předkole Konferenční ligy nebyl k dispozici videorozhodčí. "Svou roli při vypadnutí Panathinaikosu sehráli rozhodčí. Bohužel nešlo jen o to, co se nepovedlo Francouzi Buquetovi v prvním zápase, ale i o Angličana Bankese. Nejprve ve 32. minutě hráč Slavie zatáhl v úniku Šporara a poté brankář srazí stopera Panathinaikosu. Penalta a druhá žlutá karta. Slavia měla štěstí na své straně a v těch dvou zápasech nenarazila na verdikty rozhodčích tak jako Panathinaikos," napsal sport24.gr. Na evropské scéně kdysi úspěšný aténský klub ukončil návrat do pohárů po pěti letech hned po úvodním dvojzápase. "Trenér doplatil na to, že neměl k dispozici dodatečná řešení. V prvním zápase bylo znát, že Panathinaikos hraje první soutěžní utkání v sezoně. V druhém zápase mu pak citelně scházel potrestaný Palacios. Hořkost nad vypadnutím se Slavií ale vzbuzuje naději, že Jovanovič buduje mnohem lepší tým než vloni," dodal server.