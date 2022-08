Infarktový závěr na Tehelném poli. Slovan spasily nůžky v nastaveném prodloužení

Fotbalový Slovan Bratislava se díky neuvěřitelnému gólu v poslední minutě prodloužení zachránil v Evropské konferenční lize. A v penaltách následně prošel do skupinové fáze soutěže. "Postoupili jsme z nemožného. Nerad mluvím o štěstí, fotbal není o štěstí, ale nějaké malé člověk někdy potřebuje," prohlásil trenér Vladimír Weiss starší.

Útočník Eric #Ramírez včera takhle @SKSlovan zachránil dvojzápas a poslal ho do penalt, přes které slovenský tým prošel do základní skupiny EKL. ✂️👌🏻 pic.twitter.com/0pi0N3Elzx

Běželo už nastavení prodlouženého zápasu mezi Slovanem Bratislava a Zrinjskim Mostarem, který měl rozhodnout o tom, který z týmů postoupí do hlavní fáze Evropské konferenční ligy.

Stav 1:1 dokonale vyhovoval balkánskému týmu, který díky domácí výhře 1:0 z minulého týdne už už sahal po postupu. Jenže v posledním zoufalém útoku míč po několik hlavičkách doputoval nad Erica Ramireze, který se rozhodl vsadit všechno na jednu kartu. Nůžky.

A riskantní zakončení se vyplatilo, venezuelský útočník se parádně trefil k tyči a poslal zápas do penalt. "Jen jsem se chytil za hlavu a nevěřil vlastním očím, jaký vstřelil gól," smál se po zápase Aleksandar Čavrič, který k Ramirezovi míč posunul.

Dramatický penaltový rozstřel Slovan následně vyhrál 6:5 a na hřišti i v hledišti vypukla obrovská euforie. Trenér Weiss dokonce nadšeně obíhal celý stadion a mával divákům.

"Myslím, že jen jednou v životě jsem běžel takhle okolo stadionu. A to po Itálii (postupu do osmifinále MS 2010). Dnes to bylo emotivní, viděl jsem tolik lidí šťastných," prohlásil kouč Weiss.

Zkušený trenér přitom na pozápasové tiskové konferenci prohlásil, že pokud by se Slovanem nepostoupil, dost možná by se s klubem rozloučil. Takto se ale může těšit na podzimní souboje v pohárové Evropě.

Utkat se v nich mimo jiné může i se Slavií či Slováckem, nasazen totiž bude ve druhém koši. Los proběhne dnes od 14:30.