"Hrozné, vůbec nemám slov." Slávisté nechápali výkon, šéf Tvrdík se za něj omluvil

Z tohohle zápasu je bod prostě málo. Fotbalisté Slavie po úvodním duelu skupiny Evropské konferenční ligy proti tureckému Sivassporu věděli, že remíza 1:1 je pro ně neúspěchem. A nejen kvůli tomu, že v nastavení neproměnili penaltu.

"Je to hrozné, protože jsem z výsledku zklamaný. Měli jsme vyhrát, vážně nemám slov," soukal ze sebe obránce Pražanů David Douděra pro klubový web.

"Nezvládli jsme to, dělali jsme strašné chyby. Sami jsme měli několik gólovek, které jsme nevyužili," kroutil nechápavě hlavou.

Představení na půdě až 15. celku turecké ligy namíchlo i šéfa pražského klubu Jaroslava Tvrdíka. "Klub jména Slavie si tohle nemůže dovolit. Omlouvám se," napsal na Twitter.

Klub jmena Slavie si tohle nemuze dovolit. Omlouvam se. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) September 8, 2022

Slavia přitom začala skvěle, rychle vedla, když minelu soupeře potrestal už ve 4. minutě Peter Olayinka. Jenže další šance i vinou vlastního nedůrazu a nesoustředění hosté nevyužili, začali vyrábět zbytečné chyby a trestuhodné ztráty míče. Jednu také soupeř ještě do poločasu potrestal.

"Začali jsme dobře, všechno nám hrálo do karet, měli jsme hru pod kontrolou. Od 20. minuty byl neskutečný propad ve výkonu. Pár hráčů bylo jako na výletě, nedostupovali jsme hráče, nechávali jsme jim strašně moc prostoru. Hlavně individuální výkony v první půli jsou pro mě hrozné zklamání," souhlasil kouč Pražanů Jindřich Trpišovský.

"I když jsme šli do vedení, byl to špatný výkon. První poločas jsme to nebyli my, z naší strany byl hodně slabý," uznal kapitán týmu Tomáš Holeš.

Hned o přestávce vystřídal trenérský štáb Pražanů dokonce tři hráče. "Chtěli jsme udělat ještě více změn," prozradil kouč.

Výkon týmu z Edenu se malinko zvedl, i když nevynucených ztrát produkoval pořád hodně. A hlavně v koncovce volil úplně špatná řešení, protivníkovi dovolil, aby zblokoval množství střel z velmi výhodných pozic.

"Vytvořili jsme si dobré příležitosti, ale nedokázali jsme je využít," litoval Trpišovský. "Měli jsme ve druhém poločase spoustu situací, které se daly vyřešit gólem," věděl i kapitán Tomáš Holeš.

Tu největší promarnil Lukáš Provod, když v nastavení neproměnil ani pokutový kop a nechal vyniknout brankáře. "Hráče na penaltu máme určené. Lukáš rozjel celou tu akci, věřil si na to. Na Slovácku penaltu proměnil, tady ne, to se prostě stává," nevinil parťáka Holeš.

Také Trpišovský viděl příčinu výsledku jinde než v zahozené penaltě. "Výkon je pro mě velké zklamání. Je to pro mě jednoznačně ztráta. Kdybychom si nenechali dát hloupý gól a neztratili tolik míčů, kdyby byl náš výkon kvalitnější, při vší úctě k soupeři bychom tady vyhráli," věděl. "To, že jsme nezvítězili, je důsledek našeho technicky a v prvním poločase i běžecky špatného výkonu," prohlásil.

"Jediné, co můžu vzít pozitivně, je, že i takový zápas se dá prohrát. Máme bod z venku z prvního zápasu, to je aspoň malá náplast. Pořád ale ve mně převažuje zklamání z výkonu. Asi bych těžko našel kromě výkonů Davida Douděry a Petera Olayinky nějakou část hry, která by mě uspokojila a byla na úrovni, kterou si představujeme. Na úrovni, kterou ve skupinách evropských pohárů potřebujete," pokračoval Trpišovský.

"Nemám pro to moc pochopení, i proto, co sil nás stála kvalifikace. Jak náročné to bylo psychicky ustát a co všechno jsme pro to museli udělat," připomněl kouč fakt, že jeho tým musel v kvalifikaci přejít přes tři předkola.

Slávisté vyhráli jediný z posledních šesti venkovních zápasů v pohárech. "Na český tým podle mě vozíme z venku dost bodů. Je to vývoj evropského fotbalu, venkovních výher v pohárech je celkově hodně málo. My zase máme samá vítězství doma. Soupeři jsou těžcí, jejich kvalita je velká, úroveň zápasů vysoká. Vyhrát ve skupině venku není nic snadného, pokud se vám to jednou podaří, je to úspěch," přemítal Trpišovský.

"Na druhou stranu je pravda, že dokážeme vyhrát na Leicesteru nebo v Nice, v nějakých zajímavých a překvapivých destinacích, a pak na hřišti papírově slabšího týmu nezvítězíme. Může to souviset s nějakým nastavením, obdobím, ve kterém se nacházíte. Zatím se nám nedaří zopakovat venku individuální ani týmové výkony z domácích zápasů," dodal kouč.