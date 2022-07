Sparta v pohárech končí. Na hřišti Vikingu ji v nastavení potopil zkrat kapitána

Novým šéfredaktorem zpravodajského serveru Aktuálně.cz bude od 1. srpna dosavadní zástupce šéfredaktora Jan Nevyhoštěný. V čele redakce nahradí Josefa Pazderku, který po šestiletém působení v Aktuálně.cz z vydavatelství Economia odchází. Vydavatelství to ve čtvrtek uvedlo v tiskové zprávě. Server Mediář v červnu uvedl, že podle sdělení Economie odchází Pazderka z vlastního rozhodnutí. Končící šéfredaktor serveru řekl, že má jiné představy o směřování Aktuálně.cz než vedení vydavatelství.

Nevyhoštěný působí v médiích přes 15 let. Po studiích politologie na Univerzitě Karlově a mezinárodních vztahů na VŠE nastoupil jako on-line editor do Lidových novin, odkud přešel do redakce serveru iDNES. Jako šéfredaktor asi tři roky vedl politologickou revue Mezinárodní politika. Před příchodem do Economie krátce působil v České televizi jako vedoucí vydání jejího zpravodajského webu ČT24.cz. Od léta 2018 je zástupcem šéfredaktora Aktuálně.cz a současně vede jeho ekonomickou sekci.