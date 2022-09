Sivasspor - Slavia 1:1. Domácí před půlhodinou hry srovnávají, trefil se Saba

Je za námi úvodní půle, do které vstoupili lépe hosté. Hned ve 4. minutě se prosadil krásnou ranou Peter Olayinka. Stejný hráč mohl ve 23. minutě zvýšit, ale hlavou minul. O chvíli později již bylo srovnáno. Po pěkné akci domácích se prosadil Dia Saba. Slávisté mohli do poločasu ještě překlopit misky vah, avšak Traoré ani Douděra ve svých možnostech neuspěli. Oba celky se tak rozešly do kabin na nerozhodného stavu.