Dobyl srdce fanoušků i hitparádu. Slovácko musí zastavit ultrasebevědomého střelce

Fotbalové Slovácko večer čeká odveta závěrečného předkola Konferenční ligy ve Stockholmu. Českému týmu ji zkomplikoval pozdní přílet do švédského hlavního města, navíc domácí pevně věří v obrat - a spoléhají při tom i na fanoušky milovaného útočníka Johna Guidettiho.

Potetovaný forward s drsnou vizáží se do švédské ligy vrátil teprve před měsícem.

Od mládežnických let působil v zahraničí, dokonce to vypadalo, že bude jednou stejně slavný jako jeho krajan Zlatan Ibrahimovic.

Nakonec třicetiletý útočník zůstal ve Zlatanově stínu. Přesto: kam urostlý tvrďák přijde, tam je oblíbencem fanoušků. Ve Švédsku to platí dvojnásob.

Stejně jako v případě Ibrahimovice i jeho předkové přišli do Švédska jako cizinci. Po dědečkovi v sobě Guidetti má italskou krev, po babičce zase brazilskou. S rodiči pak strávil část dětství v Keni, kde hrál často fotbal se staršími dětmi ze slumů Kibera a Mathare.

Zpětně o tomto období mluví jako o velmi důležitém pro jeho fotbalový rozvoj a i v jeho profesionální kariéře se ukázalo, že na jednom místě neposedí.

V roce 2010 si 18letého mladíka vyhlédl Manchester City. Tehdejší trenér Sven Goran Eriksson hráči okamžitě nabídl smlouvu.

Noviny tehdy psali o tom, že Citizens posílil ultrasebevědomý útočník. Toto označení Guidettiho provází celou kariéru, stejně jako jeho touha dávat góly.

Kmenovým hráčem City byl Guidetti dlouhých pět let, často ovšem putoval po hostováních. Nejednou na sebe upozornil i jinak než fotbalem.

Jako zlobivé dítě se projevil po necelých dvou letech v Manchesteru.

Společně s otcem se objevil v nizozemském Twente, kde měl podepsat nový předběžný kontrakt na základě Bosmanova pravidla. To ovšem začal rozporovat jeho agent Per Jonsson a spor nakonec řešila i nizozemská fotbalová asociace a především právníci.

Než zjistili, kde je pravda, rozruch nakonec ukončil sám Guidetti.

Přestože Twente oznámilo jeho příchod a s novou posilou počítalo, švédský útočník se zničehonic objevil na fotkách z tréninků Manchesteru a nakonec podepsal další smlouvu s City. Z angažmá v Nizozemsku sešlo.

Ovšem jen na chvíli. V Manchesteru dlouho nepobyl a opět putoval hostovat, a to do Feyenoordu. Jeho angažmá bylo hodně úspěšné, vstřelil 20 gólů ve 23 zápasech, ovšem i tady se projevila jeho nestálá povaha.

V zápase s Waalwijkem oslavil svůj gól svlečením dresu, za což dostal druhou žlutou kartu a jeho tým nakonec prohrál. Guidetti se pak emotivně omlouval týmu, trenérovi i fanouškům.

Jeho kariéru jen o pár týdnů později přerušily záhadné zdravotní problémy. Ve skvěle rozjeté sezoně přišel o cit v pravé noze a přišel nejen o závěr nizozemské ligy, ale i o Euro 2012. Lékaři nakonec zjistili, že neznámý virus napadl Guidettiho nerv.

Rekonvalescence trvala dlouho. Během jednoho z dalších hostování, tentokrát v Celtiku, urazil zpěvem vulgární písně v internetové televizi fanoušky Rangers, ti se pak dožadovali omluvy.

Kariéru restartoval povedenou sezonou v Celtě Vigo, ve Španělsku si zahrál i za Alavés, objevil se v německém Hannoveru, ale nakonec se vrátil do AIK, se kterým má za cíl dojít do evropských pohárů.

Miláček fanoušků si tak užívá angažmá v Solně. Ve švédské lize se trefil proti Värnamu, k postupu AIK do play off Konferenční ligy pomohl gólem proti Škendiji Tetovo, příznivci ve Friends Areně pak rádi zpívají hit Johnny G, který o něm složila kapela Badpojken a který v roce 2015 dokonce vítězil ve švédských hitparádách.

A ne náhodou. Byl to rok, kdy Švédové ovládli ME hráčů do 21 let, které pořádala Česká republika. Už tehdy se uvedl na stadionu v Uherském Hradišti. Se dvěma góly a proměněnou penaltou ve finále byl tehdy nejlepším švédským střelcem. Fanoušky si pak získal i tím, že na základě své životní zkušenosti z Keni Guidetti založil neziskovou organizaci, která dětem v zemi pomáhá.

Slovácko bude ve Friends Areně bránit náskok 3:0 z prvního duelu a jedním z hlavních úkolů českého zástupce v Konferenční lize bude tvrdého střelce nepustit k zakončení. Utkání začíná v 19:00.