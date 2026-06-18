„Evropané, nejste nadřazení!" V JAR sáhli po extrémní mobilizaci, potupa Česka má být symbolem

Bude to zápas kdo s koho. Doslova boj o přežití. Čeští fotbalisté v dnešním duelu s Jihoafrickou republikou (18:00 SEČ) musejí vyhrát, aby si zachovali reálnou šanci na postup ze slupiny A. Jenže Jihoafričané jsou v zrcadlově identické pozici, možná v ještě horší: po jejich úvodním vystoupení s Mexikem (0:2) se na tým Bafana Bafana snesla zdrcující kritika.
V neděli 14. června, dva dny po zahajovacím duelu s Mexikem, zveřejnila Jihoafrická fotbalová federace SAFA na svých webových stránkách veřejné prohlášení, ve kterém odsoudila výroky Aleksandra Čeferina.
Předseda UEFA na konferenci v Lublani prohlásil, že se mu nelíbí rozšíření počtu týmů na MS, protože přináší více neatraktivních a zcela nezajímavých zápasů.
V reakci na jeho slova se ozvalo všech deset afrických týmů, které na MS startují. K nim se přidalo Curacao, Haiti a Uzbekistán.
„Tvrdit, že zápasy těchto týmů jsou méně důležité, je hlubokým zklamáním. Neuznává úsilí, oběti a aspirace hráčů, trenérů, klubů a fanoušků po celém světě. Fotbal nepatří jen vybrané skupině národů,“ stojí ve společném komuniké.
Podle jihoafrických médií se v JAR po propadáku s Mexikem rozhodli pro klíčový souboj s Českem vyhlásit totální mobilizaci.
Při aplikaci všech dostupných motivačních nástrojů vynesli silnou kartu: v hráčích se snaží zažehnout pocit křivdy a probudit v nich vlastenectví na extrémní úroveň.
Posloužit k tomu mají Čeferinovy výroky. Jak popisuje zpravodajský server IOL, SAFA zaujala silný postoj a bude se spoléhat na to, že národní tým ji na hřišti podpoří.
A to z toho důvodu, že komentáře šéfa UEFA „odrážejí pocity mnoha evropských národů, které věří, že jsou nadřazené“.
Vítězství nad mužstvem ze srdce Evropy má být okamžitou reakcí, kdože to na fotbalový šampionát patří.
Jihoafričané dělají naprosté maximum pro to, aby se vyhnuli hrozícímu fiasku. První zápas s Mexikem jim totiž absolutně nevyšel. Domácí v zahajovacím duelu celého šampionát jednoznačně dominovali, směrem k soupeři vypustili 16 střel, zatímco JAR se zmohla pouze na tři.
Symbolem zmaru se stal Sphephelo Sithole, který v první půli předvedl strašidelnou chybu, po níž Mexičané otevřeli skóre. Svůj tragický příběh dopsal „Yaya“ v 67. minutě, když dostal červenou kartu za stažení unikajícího Gutiérreze. Jihoafričané nakonec dohrávali v devíti poté, co Themba Zwane úplně zbytečně nafackoval Alvaradovi.
Na tým Bafana Bafana se okamžitě navalil mohutný příboj tvrdé kritiky. Jejím ústředním terčem byl trenér Hugo Broos. Za špatný výkon i za volbu sestavy, v níž prý hříšníci Sithole a Zwane neměli co pohledávat už od začátku.
Očekávání na jihu afrického kontinentu jsou vyšší, než by napovídalo 61. místo na žebříčku FIFA. Belgický trenér veřejnost namlsal nejen postupem na světový šampionát, ale také bronzem na Africkém poháru národů před dvěma lety.
„Víme, že jsme nastavili laťku vysoko. Kritika trenéra je nespravedlivá. Když k nám nastoupil, byl fenomenální. Možná ovšem už delší dobu nemáme na to, abychom hráli podle toho, co k nám přinesl,“ hájí svého kouče brankář Ricardo Goss.
Zároveň přiznal, že ho agresivní ohlasy na úvodní duel nepřekvapily. „Holt to patří k našemu regionu. Věděli jsme, že jakmile začneme mít nějaké problémy, že si pro nás přijdou. Že se na nás vrhnou. Musíme však být profesionálové, každý má nárok na svůj názor,“ dodává dvaatřicetiletý muž, jehož výkon bude klíčový pro české naděje na postup na mistrovství světa.
Na Čechy číhá hanebné prvenství. Ještě ale našli zastání
Porážka s Jižní Koreou postavila českou reprezentaci před jasný úkol: aby mohli Krejčí a spol. pomýšlet na postup ze skupiny fotbalového mistrovství světa bez nervů, musí v dnešním utkání s Jihoafrickou republikou (18:00) vyhrát. Experti ze společnosti Opta jim stále věří. Ne moc, ale věří: v den zápasu staví české šance na úroveň lehce před 51 procent.
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