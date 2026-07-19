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Sport

Evropa proti Jižní Americe. Finále nabídne souboj dvou vládců

Sport,ČTK

Dnes večer bude znám nový mistr světa ve fotbalu. Do vysněného finále se dostaly dva celky, které vládnou svým kontinentům: Španělsko a Argentina.

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Finále

Replika trofeje pro fotbalové mistry světa
Replika trofeje pro fotbalové mistry světaFoto: REUTERS – Amy Tennery

Finále mistrovství světa mezi Španělskem a Argentinou začne v neděli 19. července ve 21:00 SELČ v New Jersey.

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