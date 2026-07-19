Evropa proti Jižní Americe. Finále nabídne souboj dvou vládců

Dnes večer bude znám nový mistr světa ve fotbalu. Do vysněného finále se dostaly dva celky, které vládnou svým kontinentům: Španělsko a Argentina.
Finále
Finále mistrovství světa mezi Španělskem a Argentinou začne v neděli 19. července ve 21:00 SELČ v New Jersey.
Finále
Finále mistrovství světa mezi Španělskem a Argentinou začne v neděli 19. července ve 21:00 SELČ v New Jersey.
Prsten pro vítěze
Vítězové finále dostanou od světové federace FIFA speciální prsteny po vzoru šampionů zámořských profesionálních soutěží. Je to další znak toho, jak se FIFA snaží svůj vrcholný turnaj přiblížit americkým zvyklostem, připomíná agentura Reuters.
Prémie
Fotbaloví mistři světa dnes večer dostanou vedle vysněné zlaté trofeje také rekordní odměnu od mezinárodní federace FIFA. Vítěz finálového souboje mezi Španělskem a Argentinou získá 50 milionů dolarů (1,06 miliardy korun), poražený tým obdrží 33 milionů dolarů (699 milionů korun).
K bronzovým medailím si Anglie navíc připíše prémii 29 milionů dolarů (614 milionů korun), čtvrtá Francie dostane 27 milionů dolarů (572 milionů korun), připomněla po sobotním utkání o třetí místo agentura DPA. Česká reprezentace po vyřazení ve skupině obdrží 12,5 milionu dolarů (265 milionů korun).
Stadion
Finále se odehraje na stadionu MetLife v East Rutherfordu v New Jersey, který byl otevřen v roce 2010 a během MS pojme přes 80 tisíc diváků. Běžně na něm hrají své domácí zápasy týmy amerického fotbalu New York Giants a New York Jets.
Vzájemná bilance
Španělsko a Argentina se dosud utkaly čtrnáctkrát, přičemž oba týmy vyhrály po šesti zápasech a další dva skončily remízou. Celkové skóre 19:18 hovoří pro Španěly, jediný vzájemný duel na mistrovství světa však vyhrála Argentina 2:1.
Španělsko si na MS zahraje finále podruhé v historii, před šestnácti lety v něm porazilo Nizozemsko. Argentina si zahraje sedmé finále MS, přičemž jde o její třetí účast za poslední čtyři turnaje. V boji o zlato má vyrovnanou bilanci tří výher a tří porážek.
Předpokládaná sestava Španělska
Simón - Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella - Rodri, Ruiz - Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal.
Předpokládaná sestava Argentiny
E. Martínez - Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico - Paredes - De Paul, Fernández, Mac Allister - Messi, Álvarez.
Cesta Španělska do finále
Španělsko na probíhajícím MS v sedmi duelech neprohrálo a po úvodní remíze 0:0 s Kapverdami šestkrát zvítězilo. Ve vyřazovacích bojích porazilo Rakousko 3:0, Portugalsko 1:0, Belgii 2:1 a Francii 2:0.
Cesta Argentiny do finále
Argentina na turnaji zvítězila ve všech sedmi utkáních, ve dvou z nich až po prodloužení. Ve vyřazovací části postupně zdolala Kapverdy 3:2 po prodloužení, Egypt 3:2, Švýcarsko 3:1 po prodloužení a Anglii 2:1.
Double
Argentina může jako teprve třetí země v historii ovládnout MS dvakrát za sebou po Itálii (1934 a 1938) a Brazílii (1958 a 1962). Jihoameričané mohou čtvrtým triumfem na MS dorovnat Itálii a Německo na druhém místě historického pořadí.
Souboj šampionů
Poprvé v historii se ve finále mistrovství světa střetnou úřadující šampioni Evropy (Španělsko) a Jižní Ameriky (Argentina).
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