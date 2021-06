Ve finální fázi jsme byli bezzubí, uznal Šilhavý. V osmifinále by si přál Budapešť

Přestože čeští fotbalisté na mistrovství Evropy na závěr skupiny prohráli v Londýně s Anglií 0:1 a klesli na třetí místo, trenér Jaroslav Šilhavý hodnotí jejich vystoupení v základní části turnaje za povedené.

V osmifinále by si kvůli fanouškům přál hrát v Budapešti, kde by reprezentanti narazili na Nizozemsko. Druhým možným soupeřem je vítěz skupiny E.

Český tým měl jistotu postupu už po úvodních dvou zápasech, v nichž porazil Skotsko 2:0 a remizoval s Chorvatskem 1:1. "Myslím, že je to pro nás úspěch. Chtěli jsme to a měli jsme to po dvou zápasech. Měli jsme čtyři body a dokonce jsme hráli s Anglií o první místo ve skupině, což je velmi dobrý výsledek. Skóre máme 3:2, je aktivní, takže to musím hodnotit jedině dobře. Myslím, že i dojem z celé skupiny je dobrý. Myslím, že jsme udělali maximum, co jsme mohli," řekl při on-line tiskové konferenci Šilhavý.

Reprezentanti podle něj podali proti Anglii mnohem lepší výkon než při předloňské historicky nejvyšší porážce 0:5 na úvod evropské kvalifikace, zopakovat vítězství z následné domácí odvety v Praze ale nedokázali.

"Narazili jsme na velice silného soupeře. Nemyslím si, že jsme předvedli tak špatný výkon, ale soupeř nás jednoznačně přehrál ve finální fázi. V Praze jsme měli v zádech diváky, nadšený výkon, každý dokázal vytáhnout něco nad rámec 100 procent," poznamenal Šilhavý.

"Dnes tam byly pasáže, že jsme kombinovali, drželi balon více než soupeř. V prvním poločase jsme měli dvě šance. Minule jsme tu prohráli 0:5 a neměli jsme skoro nic. Dnes to nebyl úplně špatný zápas, akorát jsme oproti takto silným soupeřům horší ve finální fázi, v ní jsme byli bezzubí," uvedl Šilhavý.

V osmifinále nastoupí jeho svěřenci buď v neděli v Budapešti proti vítězi skupiny C Nizozemsku, nebo v úterý proti prvnímu týmu ze skupiny E v Glasgow, kde už odehráli úvodní dva duely na šampionátu. O soupeři českého celku se rozhodne ve středu. Z propočtů už jako možný protivník vypadla Belgie, lídr žebříčku reprezentací FIFA.

"Myslím, že je to stejný level, stejná síla. Je to jedno utkání se silným soupeřem, může se stát cokoliv. A koho bych si přál? Asi kvůli lidem Budapešť, aby za námi mohli naši fanoušci přicestovat a povzbudit nás," řekl Šilhavý. "Je to play-off na jeden zápas, věřím, že jsme schopni překvapit a třeba i postoupit dál," doplnil český trenér.

Přestože měl jeho tým před zápasem s Anglií jistotu postupu, nasadil stejnou základní sestavu jako minule. "O postupu jsme se dozvěděli až po včerejších večerních zápasech. Sestavu jsme měli připravenou z tréninku, tak jsme to nechtěli už měnit. V zápase jsme pětkrát střídali a některé hráče jsme pošetřili. Kluci na tom nejsou tak špatně, že nemohli chodit nebo tak," dodal Šilhavý, jehož tým se hned po zápase přesouvá z Londýna zpět do Prahy, kde má během Eura základnu.