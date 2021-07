V Římě nepustí fanoušky z Anglie na stadion ani s lístkem. Ti mobilizují krajany v EU

Karanténa, testování, v případě nedodržení obrovské pokuty. Velká Británie pro příjezd z ciziny stanovila přísná protikoronavirová opatření, a to i pro fanoušky cestující na utkání fotbalového Eura. Nyní okusí stejná pravidla v opačné roli.

Anglické dámy s vlajkou s podobiznou královny Alžběty II. na zápase Česko - Anglie na ME 2021. | Foto: Reuters

Na řadu utkání se tak fanoušci ze zahraničí při nejlepší vůli nemohli podívat. Včetně osmifinále s Německem, kam se fanoušci hostů nemohli kvůli karanténě včas dostat. Nyní italská ambasáda radí Angličanům, ať na čtvrtfinále do Říma vůbec necestují, i když mají vstupenku.

Pro příjezd do Itálie ze Spojeného království platí povinnost prokázání se covid pasem, současně ovšem musí cestující z Británie nastoupit pětidenní karanténu. Euro neeuro, italské úřady hodlají tyto podmínky dodržet i v případě sobotního zápasu Anglie s Ukrajinou.

"Nikdo, kdo byl v posledních 14 dnech v Británii, bez ohledu na národnost nebo trvalé místo pobytu, nebude na stadion vpuštěn. A to ani v případě, že bude mít lístek," píše se v prohlášení italské ambasády.

Pokud by angličtí fanoušci chtěli dodržet karanténu, museli by do Itálie přicestovat nejpozději minulé pondělí, tedy ještě před osmifinálovým zápasem Anglie - Německo, ve kterém Albion zvítězil 2:0.

Výjimkou by mohla být pracovní cesta, na kterou se karanténa nevztahuje, ovšem tento důvod pro vstup na stadion nepostačí a ani fanoušci prokazující se takto nebudou na stadion vpuštěni. "Žádná z výjimek zprošťující od karantény nebude pro vstup na Olympijský stadion fungovat," upřesnila italská strana.

V případě porušení pravidel hodlají italské úřady příznivce "tvrdě trestat", nespecifikovaly ale zatím jak. "Fanoušci ze Spojeného království by do Itálie neměli vůbec cestovat," zopakoval italský ministr zdravotnictví Andrea Costa.

Angličané ovšem mají vlastní plán, jak ovládnout římské tribuny.

"Každý anglický fanoušek, který je v Itálii nebo v jiné zemi, odkud může přijet, by měl překonat všechny překážky a vyrazit do Říma," burcoval britský ministr sportu Richard Caborn krajany především ze zemí Evropské unie. Pro ty obvykle platí mírnější režim bez karantény než pro Británii, kde se šíří mutace delta.

Itálie se na čtvrtfinálové utkání pečlivě připravuje, na řadě přístupových cest zřídí kontrolní body a posílí i bezpečnostní prohlídky na letištích, především pokud odbavují lety z britských ostrovů.

"Povolit fanouškům z Anglie pohyb po městě by bylo katastrofou, riziko šíření nákazy je velmi vysoké," upozornil virolog Fabrizio Pregliasco.

Ještě přísnější podmínky se ovšem vztahují na osoby cestující z Ukrajiny, které by čekala desetidenní karanténa, odtud se ovšem tolik příznivců v Itálii neočekává. V zemi ovšem žije asi 250 tisíc Ukrajinců dlouhodobě, většina z nich jsou ženy. Britů pobývá trvale v Itálii jen asi 30 tisíc, další žijí v jiných zemích EU.