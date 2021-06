Ustrašení, neškodní, staromódní. Slováci prý byli na Euru omylem, píše se o hanbě

Slováci jen ztěžka vydýchávají hororovou blamáž v Seville. Pětigólový debakl se Španělskem udělal bolestnou tečku za jejich vystoupením na fotbalovém Euru.

Po vítězství nad Polskem byli v euforii, zpět na zem je ale dostala těsná porážka od Švédů. V rozhodujícím duelu o postup mezi šestnáct nejlepších národních týmů kontinentu ale slovenští fotbalisté fatálně selhali.

Ve Španělsku prohráli vysoko 0:5 a na turnaji končí s ostudou.

"Slováci působili, jako kdyby byli na mistrovství omylem," nepáře se deník Sme s výběrem Štefana Tarkoviče.

"Žádná chemie, žádný útočník, chaotická obrana. Blamáž. Z evropské zkoušky propadli. Totálně. Ani nevystřelili na bránu. Takhle na probíhajícím šampionátu dosud nevybouchl žádný tým," pokračuje v příkrém hodnocení deník.

"Hanba! Katastrofální Slováci namísto boje o postup schytali debakl," píše v titulku Pravda a připomíná, že si Slovensko vyrovnalo negativní rekord v soutěžních zápasech. 0:5 prohrálo v Polsku v roce 1995.

Zatímco podle střídajícího slovenského záložníka Stanislava Lobotky byl pětigólový výprask nespravedlivý, média podobně kriticky jako výsledek hodnotí i předvedenou hru.

"Ta působila snad ještě hůř než skóre," oponuje deník Sme Lobotkovi.

"Slováci působili ustrašeně, absolutně neškodně, zpomaleně a staromódně. Neuměli si přihrát míč a delší dobu jej podrželi jen výjimečně. Když dostali gól, plán se rozsypal už totálně," pokračuje deník a pokládá si otázku, zda je kouč Tarkovič mužem na správném místě.

Z hodnocení hráčů po zápase vychází bez absolutní ostudy pouze jediný muž, stoper Interu Milán Milan Škriniar. V bodování Športu dostal sice podprůměrnou čtyřku, jeho spoluhráči ale obdrželi vesměs jedničky a dvojky.

"Jen Škriniar může mít čisté svědomí. Na rozdíl od ostatních se vyhnul hrubým chybám. Na začátku zablokoval možná gólovou střelu, neselhával v poziční hře, ale spoluhráči ho mockrát vystavili do neřešitelných situací," popisuje Šport.

Náladě u východních sousedů nepomáhají ani ohlasy z ostatních koutů Evropy.

Doslova výsměch přišel od španělské Marcy: "Slovensko nezklamalo. Zůstalo věrné svým zásadám. Na turnaji vystřelilo jen dvakrát na branku, což bylo znamením, že přijelo pouze se stříkací pistolkou."

"Pětihvězdičkoví Španělé přešli přes slaboučké Slovensko. Soupeři dalo dva dárky v podobě vlastních gólů. Jak se ukázalo, Španělsko je ani nepotřebovalo," podotýká britský The Guardian.

Hodně pozornosti vzbuzuje první gól zápasu, který si na Estadio La Cartuja kuriózně "plácl" do branky gólman Martin Dúbravka.

"Takového vlastence jste ještě neviděli. Dúbravka si při prvním góle Španělů zasmečoval míč do sítě jako při volejbalu," diví se polský Sport.

Bývalý brankář Liberce a Sparty, nynější opora Newcastlu United ale má ve své zemi zastání a není za hlavního viníka prohry. Navíc už v úvodu zápasu skvěle zneškodnil pokutový kop Alvára Moraty. Horší je to se slovenskou ofenzivou.

V úvodním utkání proti Polsku zaznamenali dvě střely na branku, v následujících duelech se Švédy a Španěly ale zůstali vepředu až děsivě nuloví a mezi tři tyče už nezamířili.

"Šli jsme hrát Euro bez útoku. Jediný hráč, který by možná snesl kritéria - Ivan Schranz - je zraněný. Od časů Adama Nemce a Roba Vitteka nemáme hrotového útočníka. Tím pádem improvizujeme a to není na mezinárodní úrovni dostačující," říká expert a trenér Ladislav Borbély v rozhovoru pro Sme.

Výsledku slovenské reprezentace na Euru se ale nediví. Kritizuje nesystémové řešení reprezentačního fotbalu v zemi, malou podporu od státu i opakované nezdary slovenských klubů v evropských pohárech.

"Získali jsme na turnaji tři body. Já tvrdím, že jsme splnili výkonnostní cíl. Momentálně nemáme na to, abychom byli mezi šestnácti nejlepšími mužstvy Evropy. To by musela parádně vystřelit motyka," zamýšlí se Borbély.

"Tohle bylo maximum. Tenhle stav zrcadlí slovenskou fotbalovou realitu. Kdo si to nepřipustí, buď je romantik, nebo je fotbalově hluchoněmý," uzavírá kouč.