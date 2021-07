Čechy má přechytračit zázračné dítě. Eriksenova učně už vábí i Barcelona

U jeho jména už visí cenovka 50 milionů eur. Teprve dvacetiletý ofenzivní univerzál Mikkel Damsgaard je jedním z největších objevů evropského šampionátu ve fotbale, bojovní Dánové s ním sestavě získávají výrazný kreativní potenciál.

První utkání evropského šampionát strávil na lavičce náhradníků. Po ztrátě playmakera Christiana Eriksena, který v duelu proti Finsku vyhrál přímo na trávníku bitvu o holý život, ale kouč Kasper Hjulmand nutně potřeboval nahradit jeho tvůrčí schopnosti. A ukázal na Damsgaarda.

Spoluhráč českého reprezentanta Jakuba Jankta z italské Sampdorie Janov chytil šanci za vlasy.

Už proti Belgii, proti které v první půli Dánové nečekaně dominovali, fascinoval fotbalové fanoušky rychlostí, smyslem pro překvapivá řešení i elegantní prací s míčem.

Když pak exkluzivní technickou ránou zahájil debakl Rusů a stal se nejmladším Dánem, který kdy skóroval na Euru, základna jeho fanoušků se skokově rozrostla. Podobně jako zájemci o jeho služby.

Ven už pronikly zprávy o konkrétním zájmu Barcelony a AC Milán, z britských ostrovů se zase linou spekulace o tom, že výrazně zpozorněly londýnské kluby Tottenham a West Ham.

Skloňované částky? Kolem 50 milionů eur.

Janovský klub však bleskově klidní vášně. "Netuším, jaká je jeho cena, protože není na prodej. Za každou cenu si ho necháme a pomůžeme mu ve vývoji. Má talent a může být ještě lepší," prohlásil rezolutně prezident Sampdorie Massimo Ferrero.

Zisk z jeho prodeje však může být obrovský. Sampdoria koupila Damsgaarda z Nordsjaellandu teprve v září loňského roku za necelých sedm milionů eur.

"Je to zázračné dítě," prohlásil o něm kouč Claudio Ranieri. Skauting janovského klubu si po dřívějších příchodech Milana Škriniara, Lucase Torreiry či Patrika Schicka připsal další mistrovský kousek.

I v osmifinále Eura proti Walesu položil Damsgaard důležitý základ k jasnému vítězství 4:0. Asistoval totiž Kasperu Dolbergovi u první branky utkání.

Nebezpečnou zbraní Dánů by měl být šikovný křídelník i v sobotním čtvrtfinále proti České republice hraného v den jeho jednadvacátých narozenin. Před zápasem Damsgaard potvrdil, že právě Christian Eriksen byl vždy jeho největším vzorem.

"Inspiroval mě, strašně jsem ho obdivoval. Už v dětství jsem chtěl hrát vždycky s číslem 10 jako on. Vzhlížel jsem k němu," uvedl dánský fotbalista na tiskové konferenci.

"Studoval jsem spoustu detailů jeho hry. Třeba to, jak si hledá prostory. Už odmala jsem se do sebe snažil dostat co nejvíce z toho, jak se on prezentuje na hřišti. A tak bylo hodně šílené, když jsem se s ním sešel v národním týmu a mohl vidět, jak trénuje," vyprávěl rodák z Jyllinge.

Nenastupují sice na totožných pozicích - Eriksenovo místo je ve středu zálohy, zatímco Damsgaard je spíše křídelním útočníkem - i tak ale jejich hra nabízí hodně podobností.

Ostatně, jejich hlavní úkol je stejný: připravovat gólové šance spoluhráčům.