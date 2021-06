Dali si kuriózní gól, ztratili vedení. Přesto Španělé v přestřelce udolali Chorvaty

Tenis

Třetí triumf nepřidá. Kvitová ve Wimbledonu po rychlé porážce od Stephensové končí

Vítězka z All England Clubu z let 2011 a 2014 Kvitová vypadla v prvním kole počtvrté. Zato Jiří Veselý postoupil do druhého kola i posedmé v kariéře.