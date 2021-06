Slováci na Euru přiživují euforii. Lidsky si rozumíme, vysvětlují tajemství úspěchu

Slovenští fotbalisté se pokusí v pátek vybojovat poprvé vítězství nad Švédskem, a zajistit si tak nečekaně rychle postup do osmifinále mistrovství Evropy.

Svěřenci trenéra Štefana Tarkoviče jsou po úvodní výhře 2:1 nad Polskem v čele skupiny E a zemi už zaplavuje fotbalová euforie. Švédové začali turnaj remízou 0:0 se Španělskem.

Slováci pátečního soka neporazili ani jednou z dosavadních pěti zápasů, utržili od něj dvě porážky, nicméně v posledních dvou oficiálních přípravných duelech se jim podařilo vždy remizovat (0:0, 1:1). Při druhé remíze v roce 2018 ve Stockholmu debutoval na lavičce současný trenér Tarkovič.

"Čeká nás velmi zkušený a vyvážený tým. Bude to velká výzva. Myslím, že půjde o ještě těžšího soupeře, než byli Poláci," tvrdil obránce Peter Pekarík na webu UEFA.

Slovensko se probojovalo na Euro teprve podruhé v historii, nicméně obhajuje pět let staré osmifinále. Aktuálně drží v mezistátních zápasech šestizápasovou sérii bez porážky. O úspěchu nad Polskem, které dohrávalo bez vyloučeného Grzegorze Krychowiaka, rozhodl Milan Škriniar. Stoper mistrovského Interu Milán využil početní převahy a vstřelil třetí reprezentační gól ze svých čtyř posledních odehraných duelů. Slovensko si připsalo druhé vítězství na Euru v historii.

"Musíme jít do zápasu se Švédskem s pokorou, ale zároveň se rvát stejně jako proti Polsku. Máme tu dobrý tým, navzájem si lidsky rozumíme a je to vidět i na hřišti. Věřím, že budeme zase úspěšní," prohlásil záložník Róbert Mak.

Švédové se účastní Eura nepřetržitě od roku 2000, nicméně do vyřazovací fáze nepostoupili už 17 let. Do letošního turnaje vstoupili remízou se Španělskem. V Seville sice v poměru střel (4:17), přihrávek (178:953) i procentuálním držení míče (15:85) výrazně zaostali, přesto si odvezli díky dobré obraně a brankáři Robinu Olsenovi cenný bod.

"Myslím, že se proti Slovensku dostaneme k míči mnohem častěji. Přesto se pokusíme v obraně předvést stejný výkon jako proti Španělsku," řekl obránce Albin Ekdal.

"Také Slováci se drží zpět a brání hlouběji na své polovině, ale jsou vždy připraveni na rychlé protiútoky. Mají dobré ofenzivní hráče, kteří jsou dobří ve hře jeden na jednoho," všiml si Ekdal.

Fotbalisté "Tre Kronor" sice z posledních šesti mezinárodních zápasů pětkrát neinkasovali, na ME ale vyhráli jen jeden z posledních devíti duelů.

"Slovensko má řadu dobrých hráčů. Škriniar je aktuálním vítězem Serie A. Je to neuvěřitelně silný a důrazný hráč - pravý týmový lídr. Další fantastický fotbalista je Marek Hamšík. Na druhou stranu věřím, že i my máme dobré hráče na to, abychom Slováky porazili," dodal Ekdal.

Zatímco Seveřanům bude kvůli koronaviru dál chybět záložník Matthias Svanberg, s týmem již po prodělaném covidu-19 odcestoval Dejan Kulusevski. Utkání začne v Petrohradu od 15:00, kvůli koronavirovým opatřením ho může na stadionu sledovat maximálně 30.500 fanoušků.