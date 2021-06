Schickova rána je jedna z milionu, doslova z nás vyrazila duši, smutní Skotové

jšk

Přestože zahajovací duel mistrovství Evropy nezvládli a s Českem padli 0:2, jako ti horší se Skotové necítí. "Hráli jsme dobře, výsledek 2:0 Čechům trochu lichotí," řekl po zápase záložník John McGinn.

Bezchybný Tomáš Vaclík a neúprosný Patrik Schick, to jsou dva atributy, ve kterých skotští fotbalisté spatřují příčiny porážky s českou reprezentací na úvod mistrovství Evropy.

"Můžeme tady sedět a říkat, že jsme hráli dobře - a hráli jsme dobře, skóre 2:0 Čechům trochu lichotí. Ale oni ve správných okamžicích našli kvalitu," povzdechl si po zápase šestadvacetiletý McGinn v rozhovoru pro BBC.

Skotové byli na první zápas šampionátu natěšení. Nastoupili doma, navíc na mistrovství Evropy si nezahráli dlouhých pětadvacet let - naposledy se zúčastnili turnaje v roce 1996. V době zápasu s Čechy bylo Skotsko na nohou, kvůli brzkému startu se dokonce plošně rušila i školní docházka. "Celá země chtěla začít dobře. Byli jsme sebevědomí a nadšení. Je to pro nás těžká lekce," dodal kapitán Andrew Robertson.

Sebevědomí Skoty ovšem neopustilo ani po porážce 0:2. "Měl jsem několik šancí, další gólovky měli kluci. Pokud chceme na této úrovni uspět, musíme je využívat - my jsme to neudělali a nakonec jsme za to byli potrestáni. Nemyslím si, že jde o odraz reality, hráli jsme docela dobře. Je důležité, abychom se příliš netrápili," prohlásil McGinn.

Naopak jeho spoluhráč Stuart Armstrong uznal, že jeho tým to měl proti velmi dobře organizované hře české reprezentace těžké. "Jejich hra byla velmi kompaktní a neměli jsme moc místa. Hráli jsme příliš mnoho dlouhých míčů."

Ranou do vazu byla pro Skoty parádní trefa Patrika Schicka. Lob českého útočníka padl podle UEFA z vůbec největší vzdálenosti v celé 63 let dlouhé historii mistrovství Evropy: Když vypálil, nacházel se ve vzdálenosti přesně 49,7 metru od branky Davida Marshalla.

"Taková trefa se povede jedna z milionu. Doslova z nás vyrazila duši. Potom jsme ještě nějaké šance měli, ale nezvládli jsme to," přiznal Robertson.