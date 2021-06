Skoro se ze mě stal zrádce národa. Je mi hanba, hořekoval Vízek po triumfu nad Skoty

V základní skupině neudělají Češi ani bod a pojedou hned domů. O tom byl přesvědčený československý internacionál Ladislav Vízek, bronzový medailista z ME 1980 v Itálii. A vsadil se s trenérem mistrů Evropy do 21 let z roku 2002 Miroslavem Beránkem. "Je mi teď hanba," přiznává Vízek po vítězství českého týmu nad Skotskem 2:0.

Došlo k tomu, jak jinak, v restauračním zařízení, konkrétně v proslulé pražské pivnici U Zlatého tygra na Starém Městě, kam chodil rád sbírat náměty pro své povídky a romány i spisovatel Bohumil Hrabal. A pravidelně se v ní scházejí fotbalisté. "Láďa se vřítil dovnitř a hned vyhlašoval, že neuděláme ani bod," popisuje situaci Beránek. "Okamžitě jsem vytrčil pravici a uzavřeli jsme sázku," nezapírá, jak využil situace. Stisk rukou doložil sumou tisíc korun. Stačil jeden zápas - úvodní se Skotskem a Vízek je o jednoho ´smetanu´ chudší. Prohrál. "Je mi hanba," přiznává. "Vždyť mi skoro přišili nálepku zrádce národa, ale to já nejsem," hájí své vlastenectví. Jen neodhadl schopnosti svěřenců trenéra Jaroslava Šilhavého. "Ale nebylo to tak jasné," snaží se obhájit svůj odborný pohled. "Brankář Vaclík chytil nejméně tři góly, všechno mohlo být jinak," upozorňuje na vynikající zákroky českého gólmana. A kdyby nemají cenu. Navíc brankář jde na hřiště, aby také něco chytil. "To jo, Vaclíček byl skvělý," chválí olympijský vítěz 1980 z Moskvy. A také trefa útočníka Patrika Schicka. "To byla lahůdka," rozplývá se Vízek. On se o takové góly zdálky moc nepokoušel, spíš někoho - nejraději ve větším počtu - obejít a předložit míč na zlatém podnose spoluhráči. "Zdeněček Nehoda by mi měl líbat neustále nohy," připomíná například vyrovnávací gól na ME 1980 proti Nizozemsku, který poslal československý výběr do bojů o medaile. Související Schick nebyl první. Podívejte se na parádní české trefy, které uhranuly Evropu Přehled Na hřišti možná skvělý, ale nedůvěra k následovníkům ho stojí peníze. "Hned jsem se Mírovi a hlavně našim klukům omluvil," kaje se Vízek. "Odpustím mu to," nabízí gesto velkorysosti Beránek. "To ne, jsem chlap a své závazky uhradím," odmítá Vízek. "Nejsem politik, slovo dodržím," neuhýbá. Ostatně Vízkovy sázky musí čeští reprezentanti velebit. "Jakmile si Láďa vsadí proti našemu týmu, mohou se kluci tetelit blahem a těšit na úspěch," tvrdí Beránek. "On ty výsledky tím přivolává," připisuje mu jakousi nadpřirozenou schopnost. "Vždyť já jim hrozně moc fandím," připouští Vízek. Prohrané tisícovky vůbec nelituje, radost z výhry finanční ztrátu úplně vymazala. Chorvatsko - Česko očima bookmakera "Bookmakeři v nadcházejícím utkání favorizují celek z bývalé Jugoslávie v kurzu 2,14 a podobný názor mají i samotní sázkaři. Na výhru Chorvatska míří tři čtvrtiny všech sázek, na Čechy pouze 15 %, zbytek hráčů (10 %) tuší remízu. Chorvatsko mělo den odpočinku k dobru, nicméně tým je pod mnohem větším tlakem vzhledem k tomu, že v prvním utkání nebodoval a branku soupeře ohrozil prakticky jen jednou," říká expert Fortuny Roman Kovařík. "Zápas patrně nenabídne žádnou velkou gólovou přestřelku, nicméně pokud by se měl v českém týmu někdo prosadit, bude to opět Patrik Schick v kurzu 3,3, který proti Skotům předvedl svou komplexnost, faktor X i chuť se na šampionátu předvést a říct si případně ještě o lepší angažmá," dodává expert Fortuny Roman Kovařík. K utkání Chorvatsko - ČR byla vypsána i speciální kde bude sázka: Patrick Schick dá gól z půlky s kurzem 200:1.