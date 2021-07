Šilhavý: V kabině byly i slzy, ale tým jsme chválili. Každý hrál na hranici možností

Přestože čeští fotbalisté ve čtvrtfinále mistrovství Evropy v Baku podlehli Dánsku 1:2 a s turnajem se rozloučili, byl na ně trenér Jaroslav Šilhavý hrdý. Mužstvo podle něj hrálo na šampionátu na hranici možností a postupem mezi nejlepších osm týmů se postaralo o výsledek, který je nad plán.

"Teď jsme hodně zklamaní, v kabině byly i slzičky. Byl jsme všichni spolu nějakou dobu, tak to není jednoduché. Ale co se nám podařilo, zaslouží velkou pochvalu. Osobně jsem na kluky hrdý a věřím, že i fanoušci ocení, že kluci bojovali až do konce," řekl při on-line tiskové konferenci v Baku Šilhavý.

"Hráčům jsme v kabině poděkovali, protože předvedli skvělé výkony. Museli jsme hrát každý na hranici svých výkonů a ještě pracovat jako tým dohromady. To vše pak dospělo k výsledku, kterého jsme dosáhli. Teď jsme plni emocí, až se z toho vyspíme, dokážeme to vyhodnotit. Já osobně to hodnotím jako velký úspěch," dodal Šilhavý, jehož mužstvo se v neděli brzy odpoledne vrátí z Baku do Prahy.

Český tým na Euru dokázal projít z těžké skupiny, v níž postupně porazil Skotsko 2:0, remizoval s vicemistry světa Chorvaty 1:1 a prohrál 0:1 s dalším semifinalistou posledního světového šampionátu Anglií. V osmifinále reprezentanti překvapili výhrou 2:0 nad Nizozemskem.

"Hráči to odmakali a zaslouží absolutorium za to, co předvedli v každém zápase. Ostudu jsme určitě na tomto turnaji neudělali. Nicméně i ve čtvrtfinále s Dánskem to mohlo dopadnout tak, že jsme mohli postoupit a byl by to pro nás obrovský úspěch. Ale myslím, že i čtvrtfinále má velkou cenu pro celý český fotbal. Dostat se do čtvrtfinále považuji za nadplán, ale samozřejmě i dnes jsme chtěli postoupit. Jak jsme ale Dány pustili do vedení, vývoj to ovlivnilo," uvedl Šilhavý.

Jeho svěřenci těžili z týmového pojetí a měli ve svém středu útočníka Patrika Schicka, který dal pět z šesti českých gólů na turnaji. "Věděli jsme, že tak musíme hrát - disciplinovaně, týmově, s nasazením a ještě tam musí vylítnout nějaké individuální výkony. Ať už brankář Tomáš Vaclík, jeden zápas to byl Tomáš Holeš, produktivní Patrik Schick," uvedl Šilhavý.

"Takhle jsme museli hrát a takhle jsme se mohli dostat až do čtvrtfinále. Tým v porovnání s dalšími týmy, které tu byly, jel i nad plán. Museli jsme prostě hrát takhle týmově a obětavě, abychom se mohli rovnat. Nakonec Dánům patří 10. příčka na světě, my jsme na 40. místě," připomněl Šilhavý.

Věří, že tým má před sebou nadále slibnou budoucnost. V září ho čeká pokračovaní světové kvalifikace. "Měli jsme tu už i mladíky, talentované hráče. Sadílek, Hložek, Zima. Nasáli tu atmosféru, i když třeba nedostali tolik prostoru. Budou připraveni to doplnit. Uzdraví se nám hráči, kteří byli na marodce. Budeme mít z čeho vybírat," dodal Šilhavý.