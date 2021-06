Schick nám zlomil srdce. Bylo to až bolestivě povědomé, Skoti trpěli, píší v Británii

Na tento šampionát Skoti čekali 23 let. Tak dlouho trvalo, než se znovu probojovali na závěrečný velký turnaj. Jejich naděje na postup ze skupiny ovšem na fotbalovém mistrovství Evropy zchladily dva góly Patrika Schicka. Na britských ostrovech píší o zlomených srdcích i fňukání a utrpení.

Účast Skotů na Euru vzbudila obrovská očekávání. "Glasgow žil fotbalem jako dlouhá léta ne, děti ve školách dostaly volno, aby mohly zápas sledovat, pivo teklo proudem," popisuje skotská BBC.

Tomu odpovídala i bouřlivá kulisa na stadionu v Glasgow v úvodních minutách zápasu. Postupem času ovšem domácím fanouškům bylo čím dál méně do zpěvu.

Spálených šancí přibývalo, naopak Češi se díky Patrikovi Schickovi trefili před poločasem, a potom také ve druhé půli.

Nadšení a odhodlání vystřídalo zklamání, které zažíval skotský tým v řadě kvalifikací před velkými mezinárodními turnaji. "Ten pocit je až bolestivě povědomý, Skoti znovu trpěli," napsal nezávislý sportovní novinář Jamie Lyall.

Do úvodního zápasu na severu britských ostrovů vkládali velké naděje. Podobně jako pro Čechy byl i pro domácí vstup do turnaje extrémně důležitý. Dobrý výsledek dává naději pro postup do play off, z toho se ovšem těší Češi.

Tým neschytal v médiích drsnou kritiku, jak by se dalo čekat. Obecný pocit lze spíš popsat jako zármutek a zklamání. "Fanoušci na stadionu byli po nádherném gólu Schicka zlomení jako celé Skotsko," komentuje reportér BBC Tom English.

"Naopak skotský tým bušil na bránu, která jednoduše zůstala zavřená. Češi vyhrávali vzdušné souboje, Vaclík je držel excelentním výkonem a Schick byl blízko hattricku. Navíc Darida sám měl ve druhém poločase tři slušné šance," všímá si English možností českého týmu ve druhé půli zápas definitivně zlomit.

Druhý Schickův gól od poloviny hřiště samozřejmě rezonuje také v Británii. "Schick nám zlomil srdce," píše The Sun.

Mezitím mohou čtenáři na webu BBC hlasovat o tom, zda je Schickův gól vůbec nejkrásnější brankou v historii mistrovství Evropy. Soupeří například s trefami Paula Gascoigneho, Davora Šukera, Zlatana Ibrahimovice nebo i Antonína Panenky.

"Pravděpodobně gól turnaje. Ale zatímco Evropa bude rozebírat náramný gól, Skotsko se bude dívat na lacinou ztrátu Hendryho v zemi nikoho," popisuje English situaci před gólem. "A také Marshallovo postavení daleko od branky," dodává k podílu skotského brankáře na druhém gólu Česka.

Místo euforického návratu na nasvícenou evropskou scénu si Skotsko ze zápasu s Českem odnese trauma. "Líbí se mi, že se na tohle dívají ve škole. Tohle je případ obrovského zklamání, který vás připraví na celý život," tweetovala ironicky zpěvačka Amy MacDonaldová.

Skotsko přesto má ještě vše ve svých rukou. Musí porazit buď Anglii, nebo Chorvatsko. A ideálně přidat ještě bod. Ztráta s Čechy ovšem týmu udělala čáru přes rozpočet. "Šance Skotska teď visí na vlásku už po prvním zápase," píše Daily Record.

List The Herald konstatuje: "Místo vítězného křiku jsme se na velký turnaj vrátili fňukáním."