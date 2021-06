Přestupové dilema Slavie? Claesson nyní zazářil na Euru, Van Kessel je bez angažmá

Bylo to první opulentní přestupové období po hladových letech. Do fotbalové Slavie vstoupil čínský investor CEFC v září 2015 a o rok později už vedení sešívaných líčilo na mnohamilionové posily. Jednou z nich byl i Švéd Viktor Claesson, který tento týden v zápase ME proti Polsku rozhodl gólem o vítězství Švédska ve skupině.

Švédové si ve středečním duelu s Polskem díky Emilu Forsbergovi vypracovali dvougólový náskok, který však polský kapitán Robert Lewandowski v rozmezí 61. až 84. minuty smazal. Polsko muselo v té chvíli k postupu vstřelit ještě gól. Ve čtvrté minutě nastavení se však trefil střídající Viktor Claesson, který rozhodl o výhře Švédů nejen v utkání, ale i ve skupině. A Poláky definitivně poslal domů. Jméno šikovného ofenzivního záložníka není slávistickým fanouškům neznámé. Šéf pražského klubu Jaroslav Tvrdík v létě 2016 bažil po velké přestupové bombě a tou měl být právě Claesson. Vyhlédl si ho tehdejší kouč Dušan Uhrin mladší, který na příchod tehdy třiadvacetiletého Švéda hodně tlačil. V srpnu toho roku se Claesson ocitl červeno-bílému dresu velmi blízko. Vedení IF Elsborg si hráče cenilo na 45 až 60 milionů českých korun a Slavia se po navýšení nabídky ke spodní hranici velmi přiblížila. "Claesson je blízko odchodu do Prahy," hlásala švédská média. Jenže pak do hry vstoupil ruský Krasnodar a hráči nabídl takový plat, na který Slavia nebyla v tu dobu schopná reagovat. Mělo se jednat o měsíční gáži ve výši okolo milionu korun, což by se prudce vymykalo tehdejším poměrům ve Slavii, kde si největší hvězdy v čele se Škodou přišly na nižší statisíce. Spolu s koncem jednání o příchodu Claessona se otevřel prostor pro příchod dalšího velkého jména - nejlepšího střelce slovenské ligy Gino Van Kessela. Rodák z nizozemského Alkmaaru, disponující i pasem státu Curacao, nakonec do Edenu skutečně dorazil a stal se jednou z nejdražších posil v historii nejvyšší soutěže: Slavia za něj Trenčínu zaplatila přes 30 milionů korun. Související Smutný konec slavného transferu. Gino van Kessel do Slovanu nezamíří, ve Slavii ho nechtějí Jenže Van Kessel se ve Slavii vůbec neprosadil, místy to na hřišti dokonce vypadalo, že mu míč překáží. Za první půlrok odehrál jen sedm ligových zápasů a v zimě se stěhoval na hostování do polské Lechie Gdaňsk. Poté zamířil na britské ostrovy, do třetiligového Oxfordu. V létě 2018 se jej Slavia nakonec zbavila definitivně, když přestoupil do Roeselare. Ani v Belgii ovšem díru do světa neudělal. Vrátil se na Slovensko, v rychlém sledu vystřídal Trnavu a Trenčín, letos v létě pak podepsal smlouvu u týmu Olympiakos Nicosia. V zeleno-černém dresu se zpočátku chytil, postupem podzimu se ale začal ze sestavy vytrácet. Poslední zápasy už nebyl ani na lavičce a s koncem sezony skončilo i jeho kyperské dobrodružství. Momentálně je osmadvacetiletý Van Kessel bez angažmá. Naopak Claessonova kariéra nabrala prudce vzestupný směr. V Krasnodaru, který upřednostnil před Slavií, během čtyř a půl roku odehrál 127 zápasů, ve kterých nasázel 40 branek a na dalších 29 přihrál. Jeho tržní hodnota se alespoň podle renomovaného webu Transfermarkt zpětinásobila, takže případný zájemce by dnes musel ruskému klubu zaplatit 10 milionů eur místo dvou, které Rusové v roce 2017 za švédského střelce vysázeli na stůl. A vzhledem k výkonům Claessona na právě probíhajícím Euru to pro dnes devětadvacetiletého hráče zdaleka nemusí být cenový strop. Související Pijte vodu. Nebo klidně tucet piv, když je unesete. A co zpívat s fanoušky Skotska? 1:44