Poláci to po "porážce" schytávají: Jste mistři beznaděje, nepomůže nám ani zázrak

Jaroslav Šilhavý má kvalifikaci o Euro 2024 skvěle rozehranou a bod z Moldavska byl vlastně zlatý. Tyto a podobné ironické hlasy se ozývají od českých příznivců po včerejším večerním "trapasu" polské fotbalové reprezentace, která Moldavany neporazila ani na druhý pokus. Čechům tím ulehčila situaci ve skupině a v médiích to pořádně schytává.

Polské sportovní weby překřtily nedělní varšavskou remízu 1:1 proti Moldavsku na porážku a shodně o zápase tímto způsobem referují.

"Polští reprezentanti jsou mistři beznaděje, mistři ve vytváření těchto situací. Je to velké zklamání a velký problém," konstatuje ve svém komentáři Dariusz Tuzimek z webu Sportowe Fakty.

"Je to katastrofa. Postup na Euro si ani nezasloužíme," přidává Maciej Lanczkowski ze serveru Pilkanozna.pl. Polákům zbývá v kvalifikační skupině o postup na Euro 2024 do Německa jen domácí duel proti Čechům, a ani výhra jim nic nezaručí.

Původně největší favorit skupiny zabředl do kritické situace poté, co porazil pouze doma Albánii a dvakrát Faerské ostrovy. Na Balkáně, v Moldavsku i v Praze prohrál. A teď s Moldavany znovu ztratil.

V průběhu kvalifikace skončil na lavičce polského týmu portugalský trenér Fernando Santos a mužstvo převzal Michal Probierz. Nicméně podle jeho slov se nedalo čekat, že se výkony hned zlepší.

"Pokud by tým fungoval, tak by se trenér neměnil. Těžko během jediného týdne otočím všechno k lepšímu, některé návyky zkrátka bez pořádného tréninku nezlepšíte," krčil rameny po blamáži s Moldavskem. "Neumím zázraky," dodal.

"Ani zázrak nám teď nepomůže, potřebujeme celou sérii," píše novinář Tuzimek. "Přitom po triumfu Albánie 3:0 proti Česku se nám nečekaně otevřela dálnice na Euro. Havarovali jsme v první zatáčce. Jak je nám podobné, zpackali jsme jednoduchý úkol," pokračuje.

Kdyby Poláci doma Moldavsko porazili, stačilo by jim v listopadu také ve Varšavě zdolat Čechy a druhé místo by měli jisté. Takto musí soupeře ze sousední země porazit a navíc ještě doufat, že Češi na závěr skupiny v Olomouci zaváhají proti Moldavsku.

Pokud Polsko nepostoupí na Euro ze skupiny, dostane na základě postavení v Lize národů šanci ještě v dodatečné baráži pro dvanáct nejlepších mužstev, jež se nekvalifikovala přímo. Tam bude potřeba zvládnout dva dvojzápasy play off.

"Začala hra na počítání bodů a fandění ostatním," lamentuje Tuzimek.

Po nepovedeném rozjezdu kvalifikace v Polsku rezonovaly názory, že hru národního týmu brzdí starší hráči Grzegorz Krychowiak, a dokonce také Robert Lewandowski. Krychowiak tak ukončil reprezentační kariéru, Lewandowski byl teď mimo ze zdravotních důvodů.

A účinek to nepřineslo. "Problém je mnohem hlubší. Naopak si myslím, že Lewandowski by šance proti Moldavsku proměnil. Zato Arkadiusz Milik je zahazoval," podotkl Lanczkowski.

Šanci dostali i mladší hráči, ale nepřesvědčili. Proto třeba bývalý kapitán reprezentace Jacek Bak volá po návratu zkušeného Jana Bednarka, který na říjnový sraz vůbec nebyl povolán.

"Patryk Peda nebo Patryk Dziczek se mají ještě hodně co učit, zatím to nejsou reprezentanti. Takové reprezentaci já nevěřím," poznamenal Bak. "A Lewandowski? Ten ať hraje v národním týmu klidně do padesáti let, rozhodně se nedá odepsat," doplnil.

Tabulka skupiny E v kvalifikaci o Euro 2024 v Německu:

1. Albánie 6 4 1 1 11:3 13 2. Česko 6 3 2 1 8:5 11 3. Polsko 7 3 1 3 9:9 10 4. Moldavsko 6 2 3 1 6:6 9 5. Faerské ostrovy 7 0 1 6 2:13 1

Zbývající program: Moldavsko-Albánie, Polsko-Česko, Albánie - Faerské ostrovy, Česko-Moldavsko.