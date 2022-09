Pohlazení, nebo facka? Kouč po baráži ME čelí podezření, že uhodil hráče do obličeje

Kouč fotbalové reprezentace Izraele do 21 let Guy Luzon čelí podezření, že dal během baráže o postup na mistrovství Evropy proti Severnímu Irsku facku svému svěřenci Zivovi Morganovi. "Nebyl to pohlavek, ale láskyplné pohlazení," hájí se trenér.

Israel U-21 coach Guy Luzon is slapping his player.pic.twitter.com/eH3p1UOKFJ — TheSecretScout (@TheSecretScout_) September 27, 2022

Izraelci uhráli v prvním duelu v Severním Irsku remízu 1:1, v úterní odvetě v Tel Avivu gól po devadesáti minutách nepadl, a oba celky se tak chystaly na prodloužení. Před jeho začátkem si Luzon k sobě povolal Morganovi a dost impulzivně mu cosi vysvětloval. Během toho také jeho ruka zamířila do hráčova obličeje. Podle mnohých mu dal facku, když chtěl hráč od trenéra odstoupit, kouč ho následoval šel za ním. Luzon však situaci viděl jinak. "Bylo to pohlazení, ne facka. Kdybych dal facku, cítili byste to. Bylo to pohlazení z lásky, to je celé," prohlásil po zápase, který nakonec jeho tým vyhrál v penaltovém rozstřelu a postoupil na závěrečný šampionát. "Nic se nestalo. Bavili jsme se profesionálně, smáli jsme se. Můžu říkat svým hráčů, co chci, všechno v dobré náladě," prohlásil pak Luzon na tiskové konferenci. Na šestnáctičlenný závěrečný turnaj, který příští rok od 21. června do 8. července uspořádají Gruzie a Rumunsko, prošlo přímo devět vítězů skupin, Švýcarsko jako nejlepší celek z druhých míst a automaticky měly účast jistou pořadatelské země. Zbylí čtyři účastníci - včetně mladíků z Česka, kteří vyřadili Island - jsou z baráže. Složení skupin určí los v Bukurešti 18. října.