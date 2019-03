Nová a mladá Anglie. Být v 25 letech jedním z nejstarších? Výborná zpráva, říká Kane

před 2 hodinami

Anglická reprezentace přehrála v pátek ve Wembley na startu kvalifikace o Euro 2020 tu českou z mnoha důvodů. Jedním z nich byla každopádně mladická dravost, rychlost a agilita. Kapitán anglického týmu Harry Kane si ve svých 25 letech libuje, že patří v mužstvu mezi starší.

Jak se vám dnes líbil výkon Raheema Sterlinga?

Raheem je výborný. A dnes hrál skvěle. Na jedničku.

Očividně celému týmu hodně pomohlo mistrovství světa, kde jste došli až do semifinále.

Ano. Po šampionátu jsme zůstali ve formě. Způsob, jakým hrajeme, je účinný. Pořád mám navíc pocit, že se zlepšujeme. A máme na sebe i proto velké nároky. Na MS jsme odjížděli bez sebedůvěry a bez očekávání. A vrátili se posílení.

Teď vás čeká Černá Hora. Jaký to bude zápas?

Hrajeme hned v pondělí. Musíme si odpočinout.

Česká republika je papírově nejsilnější soupeř, tedy to vypadá, že byste měli v pohodě skupinu vyhrát. Vnímáte to tak?

Cítíme se dost silní. Můžeme porazit kohokoliv. Ale, že už teď jsme skupinu vyhráli, to říct nemůžeme. Hned Černá Hora bude těžký soupeř, hrajeme venku, oni mají divoké fanoušky. Musíme být naprosto profesionální a jít zápas od zápasu.

Na MS to vypadalo, že tým konkrétně na vás musí hodně spoléhat. Teď to vypadá, že se našlo víc hráčů, kteří mohou být tahouny. Je to dobře? Nebo se vám naopak nelíbí, že tím trochu oslabuje vaše pozice?

Jasně, je to dobře. Raheem hraje skvěle v klubu i v reprezentaci. Záložník Dele Alli nebo třeba obránce Danny Rose a další také mají svou sílu.

Rovněž se dobře ukazují další noví mladí hráči. Jaká to je zpráva pro Anglii?

Výborná. Mně je teprve 25 let a jsem pomalu nejstarší v celém týmu.