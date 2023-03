"Vypadá jako Batistuta." Itálie spoléhá na objev, který našla v Argentině

Fotbalová Itálie má nového miláčka. Je o to pozoruhodnější, že nehrál za žádný italský klub, v zemi dokonce nikdy nežil a ani nemluví italsky. Jenže to hlavní je, že Mateo Retegui střílí za "squadru azzurru" góly v kvalifikaci o postup na mistrovsví Evropy 2024.

Ve čtvrtečním šlágru s Anglií debutoval Retegui v italské reprezentaci - a překvapivě rovnou v základní sestavě. A gólem alespoň zmírnil bolestivou prohru 1:2.

V neděli už byla jeho trefa z 15. minuty vítězná a nasměrovala Italy k důležité výhře 2:0 na Maltě.

A nároční tifosi mají nový idol.

Přitom nominace třiadvacetiletého útočníka do italského národního týmu nebyla každému po chuti.

To je na tom italský fotbal tak špatně, že musí povolávat kluka z argentinské ligy, který na Apeninském poloostrově nikdy nehrál, nežil a ani neumí řeč? Tak zněly nejčastější argumenty kritiků volby trenéra Roberta Manciniho.

"Nějakou dobu jsme ho už sledovali. Má kvality, které nám teď chybí," obhajoval kouč svůj krok.

Teď už mu ho nevyčítá nikdo.

Retegui se stal teprve čtvrtým hráčem v italské historii, a prvním od roku 1968, který se trefil v každém z prvních dvou utkání v azurovém dresu.

Na mládežnické úrovni přitom reprezentoval Argentinu, byl ve výběrech do 19 i 20 let. Ovšem do A-týmu se nedostal, a tak měl volnou cestu do toho italského.

Občanství získal snadno, jeho dědeček z matčiny strany přišel do Jižní Ameriky ze Sicílie, babička z tatínkovy strany zase pocházela z Janova.

Reteguiho otec Carlos se mimochodem prosadil jako pozemní hokejista a Argentinu reprezentoval i na olympijských hrách. Pod pěti kruhy si už v modrobílém zahrála i Mateova sestra Micaela, z Tokia si dokonce přivezla stříbrnou medaili.

O tři roky mladší bratr se však našel v jiném sportu. Vyrůstal v River Plate, pak přešel do Bocy Juniors, ovšem teď se prosazuje na hostování v Tigre. V méně slavném klubu z Buenos Aires nasázel v 35 ligových duelech 26 gólů.

"Můžu říct, že vypadá jako Batistuta, když přijel do Itálie," přirovnal Mancini Reteguiho k legendárnímu argentinskému střelci.

Slavný "Batigól" pálil v Itálii za AS Řím, Fiorentinu i Inter Milán, ovšem reprezentoval Argentinu. Retegui, jehož manažersky zastupuje agentura bývalého italského útočníka Franceska Tottiho, to vzal opačně.

"Přijít z Argentiny a hrát za náš národní tým, přitom tady nikdy nepůsobit ani v klubu, není jednoduché. Ale on je vzdělaný, inteligentní mladý kluk," chválil Mancini nového svěřence ještě před vypuknutím kvalifikačních bitev.

"Možná bude potřebovat nějaký čas, aby se cítil pohodlně, ale nebude to trvat dlouho," prorokoval kouč.

Trefil se zjevně dokonale.