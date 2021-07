Králové Evropy už jsou doma. Italské fotbalisty fanoušci vítají ve velkém stylu

Sladký návrat domů si užívají italští fotbalisté, kteří svým fanouškům brzy ráno přivezli do Říma jednu z nejvzácnějších trofejí. Kapitán squadry azzury Giorgio Chiellini vystoupil z autobusu se zlatou korunou a hned ho obklopili jásající fanoušci. Sledujte ve videu, jak vypadá návrat italských fotbalových králů.

"Je to historický úspěch. Sen se stal skutečností. Od začátku přípravy jsme věřili, že na to máme. Bylo to trochu jiné než dřív. Navzájem jsme si dodávali sebevědomí a byli jsme skutečný tým. Teď si to užíváme," prohlásil Chielliniho parťák ze stoperské dvojice evropských šampionů Leonardo Bonucci.