Kapitán Kane před finále Eura: Zlato by pro anglický tým bylo vším

Kapitán anglických fotbalistů Harry Kane chce v nedělním finále mistrovství Evropy proti Itálii oběma rukama chytit šanci zapsat se do historie.

Svěřenci trenéra Garetha Souhgata usilují o premiérový titul kontinentálních šampionů a první trofej od zlata na domácím MS 1966. Útočník Tottenhamu věří, že Albionu pomůže zkušenost ze semifinále s Dánskem i domácí prostředí v Londýně.

"Zlato by samozřejmě bylo vším pro mě i celý tým. Jak už jsem říkal, vyhrát něco s národním týmem by překonalo všechno, co můžete dokázat na klubové úrovni. Teď máme tuhle příležitost. Je to dlouho, co naše země byla ve finále, takže to prostě musíme chytit oběma rukama," řekl Kane v rozhovoru pro webu UEFA.com.

"Máme šanci psát historii. I pro naše rodiče a další členy rodiny, kteří nikdy neviděli Anglii ve finále velkého turnaje. Je to výjimečný okamžik a pokud se nám v neděli podaří dokončit práci a zvítězit, budeme mít místo v historii po zbytek našich životů. Taková výzva stojí před námi," doplnil sedmadvacetiletý kanonýr.

Podle něj Angličany hodně posílilo, že v náročném středečním semifinále s Dány dokázali doma otočit nepříznivý výsledek a vyhrát 2:1 po prodloužení. Vítěznou branku vstřelil ve 104. minutě Kane dorážkou vlastní neproměněné penalty.

"Bylo to poprvé, co jsme na turnaji inkasovali a prohrávali. Ale nebyla tam žádná panika ani dezorganizace. Drželi jsme se plánu a věděli, co dokážeme. Pak jsme se ve hře zlepšovali, dali gól a zaslouženě vyhráli. Ukázalo se, jak si navzájem věříme, jakou má tým psychickou sílu. Tohle budeme potřebovat i v neděli, pokud se chceme stát mistry," upozornil Kane.

Čtyřnásobné světové šampiony Italy, kteří neprohráli už 33 utkání za sebou, považuje za mimořádně silné soupeře. "Jsou skvělým mužstvem, v historii získali několik trofejí. Mají zkušenosti, výborné individuality, ale také jsou opravdu soudržní. Bude to těžká bitva, ale my máme dostatečnou kvalitu na to, abychom uspěli," konstatoval autor čtyř gólů na letošním Euru.

Očekává, že italští stopeři Giorgio Chiellini a Leonardo Bonucci mu v soubojích nic nedarují. "Především musím říct, že jsou to špičkoví obránci. Výtečně čtou hru a přesně vědí, kde mají být. Samozřejmě jsou to také dva bojovníci, takže to bude válka. Udělají všechno pro vítězství stejně jako my. Těším se na tuhle výzvu. Pokud jako útočník chcete být nejlepší, musíte hrát proti nejlepším. To je případ neděle," prohlásil Kane.

Věří, že pro Albion bude výhodou i domácí hřiště podobně jako v roce 1966. "Tím je finále ještě výjimečnější. Naši fanoušci budou zpívat a tlačit nás dopředu, tuhle energii bude potřeba využít v náš prospěch. Takže není lepší místo, kde s Anglií získat druhou velkou trofej, než znovu ve Wembley," dodal londýnský rodák.