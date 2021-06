Italy zastihla na Euru smutná zpráva. Zemřel kanonýr Boniperti, člen Kouzelného tria

Radost ze skvěle zvládnutého vstupu do fotbalového mistrovství Evropy, kde si už zajistili postup do osmifinále, zkalila Italům smutná zpráva. Ve věku 92 let zemřel legendární kanonýr Giampiero Boniperti. Někdejší hvězdě Juventusu Turín selhalo srdce.

Boniperti strávil celou kariéru v Juventusu, kde byl do své smrti čestným předsedou. S turínským klubem vyhrál mezi lety 1946 až 1961 pětkrát italskou ligu a dvakrát pohár. S dalšími útočníky Johnem Charlesem a Omarem Sívorim tvořili takzvané Kouzelné trio. Za Juventus Boniperti nastřílel 182 gólů a klubovým rekordmanem zůstal přes 40 let až do roku 2006, kdy ho překonal Alessandro del Piero. V italské reprezentaci nastoupil k 38 zápasům a zúčastnil se dvou světových šampionátů i olympijských her v Helsinkách.