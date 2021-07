Fukal: Dánové byli hratelní. Zklamali mě Bořil a Jankto, Souček byl obětován bránění

"Škoda gólů s Dánskem, situace byly bránitelné. Souček byl obětovaný defenzivě," říká v komentáři vystoupení českého týmu na Euru pro Aktuálně.cz bývalý český reprezentant Milan Fukal.

Kasper Dolberg a Tomáš Kalas ve čtvrtfinále Česko - Dánsko na ME 2020 | Foto: Reuters

Vystoupení českého týmu má podobnou hodnotu jako na evropském šampionátu 2012 v Polsku, kde jsme také dosáhli na čtvrtfinále. Tehdy k tomu stačilo postoupit ze základní skupiny, kterou jsme vyhráli, bylo méně účastníků. Ale z historického pohledu jde o totožný výsledek.

Je velká škoda, že jsme nepřešli přes Dánsko, které hratelné bylo, pak už by byla jistá medaile a šampionát by se zařadil mezi velmi úspěšné. Nikde není psáno, že by nepodařilo zvládnout i semifinále, případně i finále…

Vím, že čtvrtfinále na mistrovství Evropy 2012 nebylo bůhvíjak velebeno, vyčítala se obranná taktika a nezáživný projev týmu Michala Bílka. Ale letošní se o moc nelišilo. Povedl se osmifinálový zápas s Nizozemskem, kde se nám všechno sešlo do karet, hráči měli formu.

Jsem však zklamaný, jak jsme nezvládli utkání s Dánskem. Mužstvo se na něj připravovalo, vědělo se, kde je soupeř silný, ale pak přijdou takové chyby. Góly jsme inkasovali ze situací, které byly bránitelné a nemuseli jsme je dostat.

První gól z rohu, jedno, že neměl se vůbec kopat. Nerozumím tomu. Je vymyšleno, jak standardkám čelit, je zónové bránění, osobní, nebo kombinované. Nevím přesně, kdo měl jaké úkoly, ale propadli jsme, nastala chyba. Druhý gól podobný jako s Chorvatskem. Víš, že protivník tak hraje, že tohle umí, a stejně tomu nezabráníš. To je obrovská škoda.

Když to proberu celkově, tak Skotsko jsme porazili, ale nemuseli jsme vyhrát. Obrovský dík patří brankáři Vaclíkovi, který chytil i nemožné. Chorvati se rozjeli až po utkání s námi, až pak předváděli, co dovedou, proti nám nebyli ještě v pohodě. A vyrovnávací gól jsme dostat nemuseli.

Poslední zápas ve skupině s Anglií byl specifický tím, že se vědělo, že oba týmy mají zajištěný postup. Znovu připomínám vynikající zápas Nizozemskem, ale obrovská škoda, že jsme dostali góly s Dánskem.

Už před turnajem byly obavy, že nemáme stopery na evropské úrovni, že ve středu obrany není naše silné místo. To se potvrdilo. Kalas připravil první gól Holešovi v utkání proti Holandsku, ale jinak dopředu nula. Jeho kolega Čelůstka podobně. Když si však vezmeme, jak podporovali ofenzivu stopeři jiných týmů, tak jsme silně zaostávali.

Milan Fukal Věk: 45 let Někdejší důrazný stoper. Se Spartou získal dva ligové tituly, skvělé jméno si udělal v německé bundeslize, kde strávil celkem šest sezon - nejdříve v Hamburku, pak v Borussii Mönchengladbach. Z národní tým nastoupil k 19 reprezentačním zápasům.

Podle mého se stal Souček obětí této opatrné taktiky. Čekalo se, jak bude platný při výpadech, jaké bude mít náběhy do zakončení, ale bylo toho moc málo hlavně při porovnání s tím, co předváděl ve West Hamu. Nebyl tak nebezpečný.

Podle mého měl od trenéra pokyny raději se moc nevysouvat a neodkrývat obranu, naběhnout si na hrot možná dvakrát, ale určitě ne pětkrát při každé možnosti. Požadovalo se po něm, aby hlavně vypomáhal obraně a to bylo hodně na jeho ofenzivní činnosti znát.

Znovu bych však pochválil Vaclíka, bylo na něj spolehnutí, média by ho měla vyzdvihovat daleko víc. Kdyby neměl své dny, tak jsme ani ze skupiny nepostoupili. Výborný Coufal, bylo patrné, že má sebevědomí, kvalitu. Se stopery máme problémy, doufám, že doroste Zima a další.

Hodně je kritizovaný na levé straně Bořil a já se připojuji. Druhý gól s Dánskem padl po jeho zaváhání, stejně jako s Anglií. Chápu, že obranná čtveřice se nějak vyvíjela, on se stal základním kamenem, ale osobně bych šel do rizika a po výkonu proti Holandsku bych dal důvěru Kadeřábkovi.

Ostatní odehráli asi to, na co měli, ale zklamal mě Jankto. Čekal jsem od hráče italské Serie A, že to bude pila na levé straně, jezdit tam a zpátky, jako například Perišić. Náběhy, výpady, centry, nebo aspoň faul na něj. Ale předvedl hrozně málo.

O Schickovi není třeba moc mluvit. Jeho pět gólů hovoří samo za sebe, kdyby v kádru nebyl, asi bychom se pakovali hned po skupině s ostudou. Dokázal skórovat v pravou chvíli, levou, pravou, hlavou, proměnil i penaltu, to také není nic jednoduchého. Přitom neměl nijak zvláštní podporu, některé šance si musel vytvořit vysloveně sám. Škoda že se nepostoupilo dál, mohl klidně přidat i další gól a být skutečným králem střelců.

Tým v sobě perspektivu ale má, i když se rozloučil kapitán Darida. Ponechal bych hlavně trenérovi prostor, aby mohl s ním dále pracovat. Jde o to, aby hráči národního týmu nastupovali v klubech, které se pravidelně zúčastňují evropských pohárů, aby mohli v těžkých zápasech nabírat zkušenosti.

Třeba v českých - Slavia každý rok dosahuje na evropské scéně dobrých výsledků, věřím, že se připojí i Sparta, ale i v těch zahraničních. Nejen aby je čekala domácí soutěž, byť kvalitní, ale rovněž mezinárodní měření. Bez toho výkonnostně nahoru těžko půjdou.