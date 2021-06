Francie slaví výhru nad bezzubým Německem. Rozhodl vlastní gól Hummelse

Úřadující mistři světa Francouzi porazili v Mnichově v úvodním utkání na fotbalovém evropském šampionátu Německo 1:0. Zápas skupiny F rozhodl ve 20. minutě vlastním gólem stoper Mats Hummels.

Finalisté posledního Eura Francouzi neprohráli s Německem pošesté za sebou a od roku 1987 mu ve stejném počtu utkání nepodlehli také na jeho hřišti. Německé fotbalisty zdolali na evropském šampionátu i podruhé po semifinálové výhře 2:0 před pěti lety.

Další zápasy čekají oba týmy v sobotu. Francie se představí v Budapešti proti domácímu Maďarsku, které dnes vstoupilo do turnaje prohrou 0:3 s obhájcem titulu Portugalskem. Právě s ním se Němci utkají v bavorské metropoli.

Těsně před začátkem zápasu přistál na hřišti ekologický aktivista na padáku opatřeném motorem. Výkop však jeho akce nezpozdila.

První poločas mnoho příležitostí nenabídl. V 17. minutě útočník Mbappé zblízka nepřekonal brankáře Neuera. O tři minuty později se však Francouzi dočkali, když Hernándezovu přihrávku před branku napálil Hummels do vlastní sítě.

Němci se v úvodním dějství k přímému ohrožení gólmana Llorise nedostali, Gündogan vypálil z šestnáctky vedle.

Po změně stran skončila střela francouzského záložníka Rabiota na tyči. Vzápětí si Němci vypracovali největší šanci v utkání, jenže Gnabry po Gosensově centru zakončil nad.

V 66. minutě si Mbappé pohrál s německými obránci a zvýšil na 2:0, kvůli ofsajdu však jeho trefa neplatila. To samé se Francii přihodilo o necelých 20 minut později. Tentokrát rozhodčí upřeli radost Benzemovi, který se před ME dostal do nominace trenéra Didiera Deschampse poprvé od podzimu 2015. Přesto se dvojnásobní vítězové Eura radovali z osmé výhry po sobě, jelikož Německo ze závěrečného tlaku nic nevytěžilo.

Mistrovství Evropy ve fotbale:

Skupina F (Mnichov):

Francie - Německo 1:0 (1:0)

Branka: 20. vlastní Hummels. Rozhodčí: Del Cerro Grande - Yuste, Fernández - Munuera (video, všichni Šp.). ŽK: Kimmich (Německo). Diváci: omezený počet.

Francie: Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernández - Rabiot (90.+5 Dembélé), Kanté, Pogba - Benzema (89. Tolisso), Griezmann, Mbappé. Trenér: Deschamps.

Německo: Neuer - Ginter (88. Can), Hummels, Rüdiger - Kimmich, Gündogan, Kroos, Gosens (88. Volland) - Havertz (74. Sané), Gnabry (74. Werner), Müller. Trenér: Löw.