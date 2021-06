Fotbalový šok, finále Eura nemusí být ve Wembley. Na šanci čeká Budapešť

UEFA je připravena přesunout finále fotbalového mistrovství Evropy z londýnského Wembley, pokud britská vláda nepotvrdí výjimku z povinné desetidenní karantény pro zahraniční návštěvníky. Podle informací listu The Times by jako dějiště utkání o titul mohla zaskočit Budapešť.

Britská vláda kvůli obavám z šíření koronaviru varianty delta odložila o měsíc závěrečnou etapu rušení protiepidemických opatření na 19. července.

Finále je ovšem na programu 11. července, ve Wembley by se měla hrát i obě semifinále. Restrikce měly původně skončit už 21. června.

"Vždycky máme připravený záložní plán, ale věříme tomu, že se finálový týden odehraje v Londýně," uvedla UEFA v prohlášení.

Zástupci pořadatelů už s britskou vládou zahájili jednání a snaží se pro Euro vyjednat stejnou výjimku, jakou mají například organizátoři tenisového Wimbledonu.

Zápasy evropského šampionátu hostí 11 měst po celém kontinentu. V Budapešti, kde mohou fanoušci na stadion bez omezení kapacity, se odehrají čtyři duely.

Už v předchozích měsících místní stadion nabídl azyl několika zápasům Ligy mistrů, jejichž uspořádání v domovských zemích komplikovaly cestovní restrikce.

Maďarský svaz nevylučuje, že by zaskočil i v případě Eura, pokud by to situace vyžadovala.

"Maďarští organizátoři se soustředí na uspořádání čtyři budapešťských zápasů. Svaz je ale připraven hostit jakoukoliv vrcholnou fotbalovou událost," uvedl mluvčí maďarského svazu.