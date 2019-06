Češi udělali další krok k mistrovství Evropy. Po Bulharech si poradili i s Černohorci

Aktualizováno před 1 minutou

Čeští fotbalisté vyhráli v Olomouci ve třetím z osmi utkání kvalifikace mistrovství Evropy nad Černou Horou 3:0. Reprezentanti navázali na páteční vítězství 2:1 nad Bulharskem a v pětičlenné skupině si pojistili postupové druhé místo. Český celek dnes poslal v 18. minutě do vedení Jakub Jankto, ve 49. minutě si dal vlastní gól Boris Kopitovič a osm minut před koncem proměnil penaltu Patrik Schick.

Český celek zvítězil nad Černou Horou i ve třetím vzájemném duelu, v roce 2011 ji porazil v baráži o evropský šampionát 2:0 a 1:0. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého mají na druhém místě tabulky stejně bodů jako vedoucí Anglie a jednobodový náskok na třetí Kosovo, na jehož hřišti nastoupí v dalším utkání 7. září. Kvalifikace vyvrcholí na podzim, na šampionát postoupí první dva týmy ze skupiny.

"Červnový sraz byl skvělý, máme šest bodů a skóre 5:1. Co si víc přát, to je sen. Zvládli jsme to skvěle. Náš největší soupeř v boji o postup teď asi bude Kosovo. Ale musíme koukat sami na sebe a dělat body," řekl tiskové konferenci Šilhavý.

Český trenér vsadil na vítěznou sestavu z pátečního utkání a neudělal v zahajovací jedenáctce ani jednu změnu. Černohorce poprvé vedl dosavadní asistent Džudovič, který převzal tým po odvolání srbského hlavního kouče Tumbakoviče. Ten odmítl vést mužstvo v pátečním duelu s Kosovem, jehož samostatnost jeho země neuznává.

Džudovič poprvé v této kvalifikaci nasadil od začátku jabloneckého záložníka Jovoviče, který měl proti českému celku viditelně zvýšenou motivaci a od úvodu patřil k nejnebezpečnějším hráčům.

Hosté ale v první půli žádnou akci k ohrožení Vaclíkovy branky nedotáhli a naopak v 18. minutě inkasovali. Po nepovedeném přímém kopu vrátil míč do vápna Kadeřábek a Jankto z voleje z úhlu prostřelil Mijatoviče. Záložník Sampdorie Janov skóroval v soutěžním utkání poprvé od listopadu, kdy zajistil reprezentaci výhru 1:0 v přípravě v Polsku.

"Na videu jsme viděli, že Černohorci po tom, co odvrátí rohový kop nebo nějakou standardku, chodí hodně nahoru a nehlídají si nabíhající hráče. Věděl jsem, že to tam Pavel takhle kopne a to, že jsem to takhle trefil, je trošku i náhoda," uvedl Jankto. "Určitě to byl jeden z mých nejhezčích gólů. Ještě jsem dal v Serii B z půlky tři čtyři roky dozadu. Ale tenhle je reprezentační, takže je asi důležitější," dodal.

O tři minuty později po faulu Suchého zahrávali hosté přímý kop z hranice vápna, ale Mugoša pálil do zdi. Ve 32. minutě černohorský gólman vyrazil Schickovu hlavičku a před pauzou si poradil i s Královým pokusem.

Necelé čtyři minuty po pauze už domácí náskok pojistili. Schick, který dal oba góly při výhře nad Bulharskem, se protáhl obranou a stoper Kopitovič si skluzem nešťastně srazil míč do vlastní sítě.

"Při druhém gólu jsem na zadní tyči viděl Kadeře (Kadeřábka), který si tam hezky nabíhal. Přihrávka byla určená pro něj, ve finále si to tam obránce srazil," konstatoval Jankto.

Až v 71. minutě měli Černohorci první velkou šanci. Po nedorozumění českých stoperů se protáhl obranou Jovovič, ale Vaclíka neprostřelil. "Vaclík nás podržel. Kdyby dali gól na 2:1, ještě by to asi bylo nervózní," uvedl Šilhavý.

V 81. minutě po přistrčení Schicka ve vápně nařídil ruský rozhodčí penaltu a sám faulovaný nezaváhal. "Pak hned jak písknul penaltu, byl jsem rozhodnutý, že to budu kopat na tuhle stranu. Vyšlo to dobře," pochvaloval si Schick.

Český celek si připsal nejvyšší vítězství od výhry 4:1 vloni v březnu na přípravném turnaji nad domácí Čínou. "Byl to obrovsky těžký zápas. Myslím, že se na něm podepsalo první utkání s Bulharskem, které nás stálo spoustu sil. Dnes to nebylo úplně lehkonohé, o to víc si takového vítězství cením. Výsledek 3:0 je skvělý," dodal Šilhavý.

ČR - Černá Hora 3:0 (1:0)

Branky: 18. Jankto, 49. vlastní Kopitovič, 82. Schick z pen. Rozhodčí: Bezborodov - Dančenko, Gavrilin (všichni Rus.). ŽK: Novák, Suchý, Schick - Bakič, Vujačič, Vešovič. Diváci: 11.565.

ČR: Vaclík - Kadeřábek, Čelůstka, Suchý, Novák - Pavelka, Souček - Masopust (39. Kopic), Král, Jankto (74. Krejčí) - Schick (88. Kozák). Trenér: Šilhavý.

Černá Hora: Mijatovič - Marušič (60. Jankovič), Vujačič, Kopitovič, Radunovič - Kosovič, Vukčevič (67. Savičevič) - Vešovič, Bakič, Jovovič - Mugoša (85. Bečiraj). Trenér: Džudovič.