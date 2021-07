Finále Eura rozhodly až penalty. Titul slavili Italové, anglické čekání pokračuje

Fotbalisté Itálie porazili v nedělním finále Eura Anglii 3:2 na penalty, když po 90 minutách i prodloužení skončil duel 1:1, a podruhé v historii získali titul mistrů Evropy.

Skóre ve Wembley otevřel už ve druhé minutě pátým nejrychlejším gólem historie šampionátu Angličan Luke Shaw, v 67. minutě srovnal po rohovém kopu italský obránce Leonardo Bonucci.

V prodloužení gól nepadl, a tak rozhodly penalty. K takovému vyvrcholení finále ME došlo předtím jen v Bělehradu 1976, tehdy Československo zdolalo NSR. Penaltový rozstřel Italové zvládli stejně jako v semifinále se Španělskem. Naopak domácí v něm počtvrté za sebou na Euru neuspěli.

Italové získali svůj první titul v roce 1968, další dvě finále v letech 2000 a 2012 prohráli. Angličanům dál zůstalo jako jediné velké vítězství triumf z domácího světového šampionátu v roce 1966.

Itálie, která v generálce na Euro rozdrtila českou reprezentaci 4:0, nepodlehla Anglii ani v pátém utkání na velkém turnaji. Sérii neporazitelnosti natáhla na 34 utkání. Itálie ovládla šestý velký turnaj a pouze jeden triumf jí schází na nejúspěšnější evropský tým Německo.

"Byli jsme skvělí a jsme obrovsky šťastní. Řekli jsme, že nás dělí jen centimetr a zvládli jsme to. Je to úžasné. Máme fantastický tým a všichni si to zasloužíme. Ačkoliv jsme brzy inkasovali, nikdy jsme se nevzdali. Nebylo to snadné, protože Angličané dobře bránili, ale náš výkon byl velkolepý," citovala agentura DPA Itala Gianluigiho Donnarummu, který si jako první gólman v dějinách Eura odnesl ocenění pro nejlepšího hráče turnaje.

"Je to historický úspěch. Sen se stal skutečností. Od začátku přípravy jsme věřili, že na to máme. Bylo to trochu jiné než dřív. Navzájem jsme si dodávali sebevědomí a byli jsme skutečný tým. Teď si to užíváme," prohlásil Bonucci.

Před utkáním se desítky fanoušků bez vstupenek pokusily vtrhnout přes zábrany na stadion a pořadatelé a policisté proti nim museli zasáhnout. Dalšímu nelegálnímu vniknutí diváků do ochozů se podařilo zabránit.

Svěřenci trenéra Garetha Southgatea, kteří šest ze sedmi utkání na mistrovství Evropy odehráli na národním stadionu ve Wembley, po úvodním hvizdu bleskově udeřili. Trippier nacentroval na zadní tyč na Shawa, který halfvolejem s pomocí odrazu od tyče otevřel skóre. Ve 14. startu za národní tým si připsal premiérovou trefu, čímž si dal stylový dárek k pondělním 26. narozeninám.

Italové poprvé zahrozili až v 35. minutě, Chiesa ale individuální akci zakončil přizemní střelou vedle. V nastavení prvního poločasu anglický stoper Stones zblokoval Immobileho ránu z vápna. Po necelé hodině utkání brankář Pickford zastavil Insigneho a o chvíli později vytáhl Chiesův přízemní pokus.

V 67. minutě se Itálie dočkala srovnání. Verrattiho hlavičku po rohu Pickford vyrazil do tyčky, od níž se míč odrazil k zakončujícímu Bonuccimu. Italský stoper se věku 34 let a 71 dní stal historicky nejstarším střelcem v historii finále Eura.

V 87. minutě byl duel na chvíli přerušen kvůli vniknutí jednoho z diváků na hřiště. Zpacifikovat ho museli čtyři pořadatelé.

Třetí ze čtyř duelů výběru kouče Roberta Manciniho v letošní vyřazovací části nerozhodla normální hrací doba. V rozstřelu uspěli Italové Berardi, Bonucci a Bernardeschi a Angličané Kane a Maguire, po nichž se neprosadil ani jeden z tria střídajících hráčů Rashford, Sancho a Saka. Za tým z Apeninského poloostrova neproměnili Belotti a Jorginho.

"Kluci do toho nemohli dát víc. Prohrát v penaltovém rozstřelu je ten nejhorší pocit na světě. Byl to úžasný turnaj. Měli bychom být pyšní a mít hlavy nahoře. Bude to chvíli bolet," uvedl anglický kapitán Harry Kane.

"Jsme neuvěřitelně zklamaní. Hráči do toho dali vše, co měli. Dostali jsme se daleko, ale v tuto chvíli to hodně bolí. Bylo to mé rozhodnutí, kdo půjde na penalty. Nikdo v tom není sám. Vyhrávali jsme jako tým a jako tým jsme i teď prohráli. Pokud jde ale o pokutové kopy, jde to za mnou," konstatoval Southgate.

Mistrovství Evropy ve fotbale - finále (Londýn):

Itálie - Anglie 1:1 po prodloužení (1:1, 0:1), na penalty 3:2

Branky: 67. Bonucci - 2. Shaw. Penaltu proměnili: Berardi, Bonucci, Bernardeschi - Kane, Maguire. Penaltu neproměnili: Belotti, Jorginho - Rashford, Sancho, Saka. Rozhodčí: Kuipers - Van Roekel, Zeinstra (všichni Niz.) - Dankert (video, Něm.). ŽK: Barella, Bonucci, Insigne, Chiellini, Jorginho - Maguire. Diváci: 67 173 (omezený počet).

Itálie: Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson (118. Florenzi) - Barella (54. Cristante), Jorginho, Verratti (96. Locatelli) - Chiesa (86. Bernardeschi), Immobile (55. Berardi), Insigne (91. Belotti). Trenér: Mancini.

Anglie: Pickford - Trippier (70. Saka), Walker (120. Sancho), Stones, Maguire, Shaw - Phillips, Rice (74. Henderson, 120. Rashford) - Mount (99. Grealish), Sterling - Kane. Trenér: Southgate.