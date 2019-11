Rvačka mezi Angličany. Sterling držel spoluhráče pod krkem, kouč hvězdu vyřadil

Rudolf Černík

Hvězdný útočník Raheem Sterling nenastoupí za Anglii ve čtvrtečním utkání fotbalové kvalifikace o postup na Euro 2020 proti Černé Hoře. Kouč Gareth Southgate ho tak potrestal za konflikt se spoluhráčem z národního týmu Joem Gomezem.

Dvojice se dostala do konfliktu už během nedělního vyhroceného šlágru Premier League, v němž Liverpool zdolal Manchester City 3:1. Gomez nastoupil za vítěze sice až v 87. minutě, přesto se stihl pohádat na trávníku s útočníkem soupeře Sterlingem.

Závěrečným hvizdem to však neskončilo.

Vášně totiž neopadly ani druhý den, když se oba aktéři potkali na srazu národního týmu v areálu St. George Parku, kde se Anglie chystá na další duel "české" kvalifikační skupiny.

Sterling s Gomezem se do sebe pustili znovu v hráčské jídelně, hvězda Liverpoolu se sápala na rivala a pokoušela se ho chytit kolem krku do "kravaty". Jejich ohromení kolegové nejprve mysleli, že jde o žert a popichování po zápase, rychle však pochopili, že tady jde do tuhého, a vrhli se k oběma kohoutům. A měli co dělat, aby je od sebe odtrhli.

"Já i Joe jsme si vyměnili nějaká slova a věci a jdeme dál. Jsme součástí sportu, v němž můžou vzkypět emoce, a jsem natolik chlap, abych dokázal přiznat, když emoce překonají to lepší ve mně," napsal Sterling na svůj Instagram.

"To je důvod, proč tenhle sport děláme. Protože ho milujeme. Já i Joe jsme v pohodě a oba víme, že to byla záležitost pěti, deseti vteřin. Je to za námi, jdeme dál a není třeba dělat z komára velblouda," tvrdil útočník Liverpoolu. "Soustřeďme se na náš čtvrteční zápas," vyzval Sterling.

Vzkaz Raheema Sterlinga:

Jenže ten se ho týkat nebude. Kouč Gareth Southgate potvrdil, že Sterlinga za trest ve Wembley do jubilejního 1000. mezinárodního duelu Anglie nenasadí. "Rozhodli jsme se, že Raheema do čtvrtečního zápasu proti Černé Hoře nepostavíme," potvrdil trenér Albionu.

"Jedna z největších našich výzev je ta, abychom byli v národním týmu schopni zapomenout na klubovou rivalitu," vysvětlil Southgate. Sterling má přitom výtečnou formu, v probíhající kvalifikaci vstřelil už osm gólů a pět dalších připravil.

"Bohužel, emoce z nedělního zápasu byly pořád divoké. Cítil jsem, že správná věc pro tým je to, co jsme udělali. Rozhodnutí padlo se souhlasem celého mužstva," prozradil Southgate.

Za kouče se postavili i šéfové anglického fotbalu. "Fotbalová asociace potvrzuje, že Raheem Sterling nebude nasazen do čtvrtečního zápasu kvalifikace Euro 2020 proti Černé Hoře v důsledku konfliktu v zázemí mužstva v St. George Parku. S týmem zůstává," stojí v prohlášení anglické Fotbalové asociace.

Anglie vede tabulku kvalifikační skupiny A o tři body před Českem a čtyři před Kosovem a v případě bodového zisku z duelu s Černou Horou si zajistí postup na závěrečný turnaj. V dosavadním průběhu kvalifikace ztratil Southgateův celek body jen při prohře 1:2 s Českem. Skupina pak Anglie završí v neděli soubojem v Kosovu.