"Vy jste snad někdy vyhráli?" Dánský brankář si rýpnul do sebevědomých Angličanů

Dánský gólman Kasper Schmeichel připomněl favorizovaným Angličanům, že fotbalové Euro nikdy nevyhráli. Na rozdíl od Dánska.

Karty jsou rozdány jasně. Z těžší větve turnajového pavouka proklouzli do finále Italové. Doplnit je má Anglie, která sťala Němce i Ukrajince a teď jí stačí porazit ve Wembley Dány.

"Jestli někdy máme vyhrát Euro, tak teď. Lepší příležitost už nikdy nepřijde," prohlásil bývalý útočník Albionu Alan Shearer.

"Mám pocit, že to bude náš turnaj. Všechno do sebe zapadá," přidal slavný exobránce Rio Ferdinand.

Osmifinálová výhra 2:0 nad odvěkými rivaly Němci nenamlsala jen anglickou veřejnost a experty, ale i samotné reprezentanty.

Třeba záložník Jack Grealish, jenž byl u obou gólů, velebil sílu anglického útoku. "Máme hned šest hráčů, kteří můžou hrát vedle Harryho Kanea. Mě, Jadona Sancha, Marcuse Rashforda, Raheema Sterlinga, Phila Fodena a Bukayoa Saku. Je až děsivé, jak jsme dobří."

Angličané jako jediné mužstvo na turnaji ještě neinkasovali. Postupně navíc vyladili i ofenzivní mašinérii. Střelec Kane, který se dlouho trápil, už je na třech gólech. Stejně jako Sterling. Naposledy Albion zdemoloval Ukrajinu 4:0.

Není tak divu, že angličtí příznivci oprášili písničku Football's Coming Home z domácího Eura 1996. Skladba měla už tehdy dvě roviny. Odkazovala na domácí prostředí a zároveň vzývala naději na titul po dlouhých letech. Angličané však v semifinále prohráli s Německem na penalty.

Teď přichází nová šance, a tak ostrovní fanoušci znovu skandují: "It's coming home!"

Míří evropský titul skutečně domů - do kolébky fotbalu?

"Byl tam snad někdy? Nevím… Vyhráli jste někdy?" rýpl si do Angličanů brankář Dánska Kasper Schmeichel. Když mu novináři připomněli, že Albion zvítězil v roce 1966, gólman správně opáčil: "Nebylo to mistrovství světa?"

Právě před 55 lety získali Angličané jediný velký titul. Euro nevyhráli nikdy, dvakrát skončili třetí. Ani ne šestimilionové Dánsko je tak v Evropě paradoxně úspěšnější. Ke třetímu místu přidalo v roce 1992 senzační triumf. Vychytal ho Schmeichelův otec Peter.

Do středečního semifinále vstoupí Dánové jako outsideři. Vždyť po úvodní prohře s Finskem, kde navíc kvůli srdečnímu kolapsu ztratili Christiana Eriksena, měli šanci na titul asi 50 ku jedné.

Ze skupiny ale na poslední chvíli postoupili a pak vyřadili Wales i Česko. Teď s nimi počítá málokdo, přestože poslední zápas s Anglií ve Wembley vyhráli 1:0 a ještě předtím uhráli s favoritem bezbrankovou remízu.

Že by překvapili do třetice? Když Schmeichel, brankář anglického Leicesteru, dostal od ostrovních médií otázku, co by pro něj znamenalo zastavit Albion, odpověděl: "Abych byl upřímný, na anglickou reprezentaci se moc nesoustředím. Nic moc pro mě neznamená. Spíš myslím na to, co by výhra znamenala pro Dánsko."

Nepochybně by šlo o senzaci. A Schmeichel by byl jen krůček od zopakování úspěchu svého otce.