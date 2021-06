Chorvati už mají svůj vrchol za sebou. Zlatý bod nám zajistí osmifinále, věří Lafata

Před pěti lety na fotbalovém mistrovství Evropy byl David Lafata v utkání proti Chorvatsku v základní sestavě (2:2). V bod, který by českému týmu zajistil postup ze skupiny, věří bývalý útočník Sparty i v nadcházejícím duelu.

Jak vzpomínáte na zápas s Chorvaty v roce 2016?

Byl to pro mě zážitek na celý život. Chorvati tehdy měli skvělou generaci. V utkání s námi byli dlouho ve všem lepší a ještě čtvrt hodiny před koncem vedli 2:0. A to navíc soupeř několik šancí neproměnil, nebo ho vychytal Petr Čech. Když už si mysleli, že jim nic nehrozí, tak se Škodovi podařilo vstřelit kontaktní gól, Chorvati znervózněli a v nastaveném čase Necid z penalty za ruku jednoho z obránců vyrovnal. Byl to velice cenný bod, ale po porážkách se Španělskem a Tureckem nám k postupu ze skupiny nepomohl.

Jaké byly největší zbraně Chorvatů?

Věděli jsme, že jejich největšími přednostmi je rychlost a výborná technika. Připravili jsme se na ně a snažili se tyto jejich zbraně aspoň trochu otupit, což se nám však moc nedařilo. Jejich kvalita byla opravdu na vysoké úrovni.

Co byste řekl na jejich adresu po porážce 0:1 na letošním šampionátu s Anglií?

Nechci v žádném případě snižovat jejich kvalitní projev, ale čekal jsem od nich víc. Moc toho neukázali, hráli dost zakřiknutě. Jejich vrchol už zřejmě patří minulosti.

Přesto si myslíte, že pro český tým budou těžším soupeřem, než byli Skotové v domácím prostředí?

To určitě! Při vší úctě ke Skotsku stále patří s Anglií k největším favoritům naší skupiny. Potřebují však nutně bodovat, což by nám mělo vyhovovat.

Co podle vás bude na Chorvatsko platit?

Hned od začátku se zřejmě vrhnou do ofenzívy, takže bude potřeba v klidu a pozorně s více hráči bránit a nezapomínat na brejky. V jejich zadních řadách by za této situace mohli mít okénka, kterých bychom měli využít. Pokud pak brankář Tomáš Vaclík zopakuje svůj skvělý výkon proti Skotům, měli bychom uspět..

Jaký je váš tip na tento zápas a vůbec celé vysvědčení českého týmu?

S Chorvatskem 1:1, čili postup ze základní skupiny do osmifinále. Potom už bude záležet na tom, s jakým soupeřem se střetneme.